به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،حمیدرضا عظیمی، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق(ساتبا) گفت: امروز افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سراسر کشور را با حضور برخط رئیس‌جمهور شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه‌های خورشیدی آماده افتتاح در مقیاس بزرگ و متوسط در ۱۴ استان کشور گسترده شده‌اند، افزود: هم‌اکنون ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر و عمدتاً خورشیدی حدود ۲۳۰۰ مگاوات است که با افتتاح امروز ۲۳۸ مگاوات نیروگاه مقیاس بزرگ و متوسط و نیز نیروگاه‌های مقیاس کوچک، ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها از ۲۵۵۰ مگاوات خواهد گذشت.

عظیمی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در طی یک سال دو برابر شده است، ادامه داد: احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چرا که محدودیت‌های استفاده از سوخت‌های فسیلی و هزینه بالای ساخت نیروگاه‌های با مصرف سوخت‌های فسیلی وجود دارد و از سوی دیگر، ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمان کوتاهی امکان‌پذیر است؛ بنابراین بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک شایانی به تولید برق کشور خواهد کرد، ضمن اینکه با ساخت این نیروگاه‌ها، مشکل تأمین سوخت در زمستان و افزایش مصرف برق ناشی از تجهیزات سرمایشی حل خواهد شد.

وی با اشاره به تزریق منابع مالی و در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای بخش خصوصی از سوی دولت برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات برسد. همه ارکان نظام و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در تلاشند تا پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

قائم‌مقام ساتبا اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه، تکلیف بر ساخت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که در آغاز برنامه ۱۰۳۶ مگاوات بوده و هم‌اینک ظرفیت به ۲۵۵۰ مگاوات رسیده است و بر اساس تکلیف برنامه باید تا سال ۱۴۰۷ به ۱۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات برسد.

وی، برنامه توسعه نیروگاه‌های پشت‌بامی را در سراسر کشور تشریح و عنوان کرد: بر اساس اطلاعیه‌ای که هفته‌های گذشته منتشر شده، شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مهرسان» و ثبت‌نام برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک اقدام کرده و تسهیلات لازم را تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از طریق بانک‌های عامل با سود ۱۴ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله دریافت کنند که ۸۰ درصد هزینه‌های ساخت این نیروگاه‌ها را تأمین خواهد کرد؛ سرمایه‌گذاری در این زمینه از سوی مردم حدود ۴ تا ۵ سال بازگشت سرمایه خواهد داشت.

عظیمی، قیمت هر کیلووات برق تجدیدپذیر خریداری‌شده از سوی ساتبا در سال ۱۴۰۴ را ۳۸۰۰ تومان، اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که هم اینک قیمت برقی مصرفی شهروندان حدود ۱۵۰ تومان هزینه دارد، بنابراین سبب درآمد زایی برای شهروندان با فروش برق تجدیدپذیر به ساتبا می شود.

وی با تشریح ویژگی‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیان کرد: هر نیروگاه به ظرفیت یک مگاوات به یک‌ونیم هکتار و برای ساخت نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی به حدود ۶۰ مترمربع زمین نیاز است. تخصیص زمین و مجوزهای اتصال به شبکه از پیش‌نیازهای ساخت این نوع نیروگاه‌هاست.

عظیمی بیان کرد: شهروندان با نصب ذخیره‌سازها بر روی نیروگاه‌های خورشیدی خود می‌توانند از برق پایدار برخوردار شوند؛ عمر نیروگاه‌های تجدیدپذیر حداقل ۲۰ سال است و تا ۲۰ سال می‌توانند برق تولیدی را به ساتبا به‌صورت تضمینی بفروشند.

وی، مزایای استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی را تشریح و خاطرنشان کرد: در سامانه مهرسان، چند پلتفرم برای نصب تا خدمات پس از فروش برای نگهداری نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده است که شهروندان با مراجعه به آن‌ها می‌توانند از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

عظیمی در پاسخ به اینکه آیا با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ناترازی برق برطرف می‌شود، توضیح داد: باید به موازات توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، شبکه برق، بهسازی و توسعه یابد. همچنین ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه های گازی باید به سیکل ترکیبی تبدیل شوند و نوسازی و بهسازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گیرد؛ ضمن اینکه مصرف برق نیز باید بهینه شود.