۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی

قائم‌مقام ساتبا از بهره‌برداری ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات پروژه جدید در بیش از ۹۰ منطقه کشور با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در وزارت نیرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، حمیدرضا عظیمی، با اعلام برگزاری آئین ملی افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های خورشیدی کشور اظهار کرد: فردا دوشنبه ۱۰ آذر، با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق، ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به‌طور رسمی وارد مدار تولید می‌شود و هم‌زمان عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات دیگر از پروژه‌های خورشیدی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی این طرح‌ها در سراسر کشور افزود: این پروژه‌ها در بیش از ۹۰ منطقه احداث شده‌اند و ورود هم‌زمان چنین ظرفیتی به مدار، در تاریخ توسعه خورشیدی کشور کم‌سابقه است.

عظیمی، میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این طرح‌ها را ۱۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این دستاورد نتیجه تلاش شبانه‌روزی متخصصان و فرزندان ایران است و نشان می‌دهد مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.

قائم‌مقام ساتبا با تأکید بر نقش این پروژه‌ها در تقویت پایداری شبکه برق کشور ادامه داد: با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از ۳۰۰۰ مگاوات عبور می‌کند. این اتفاق یک نقطه عطف برای کشور است و ما را در مسیر عمل به تعهدات ملی و حرکت به‌سوی آینده‌ای سبز و پاک، گام‌های بلندتری نزدیک می‌کند.

او افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه‌تنها به کاهش ناترازی شبکه در فصول پربار مصرف کمک می‌کند، بلکه موتور محرک توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

عظیمی خاطرنشان کرد: احداث هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی باعث کاهش مصرف بیش از ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال می‌شود و از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO2 جلوگیری می‌کند؛ همچنین این میزان نیروگاه باعث صرفه جویی در مصرف ۴۴ هزار متر مکعب آب در سال می‌شود.

وی تأکید کرد: ساتبا با حمایت‌های وزارت نیرو مسیر توسعه انرژی‌های پاک را با قدرت و پیوستگی ادامه می‌دهد تا ایران هر روز بیش از گذشته در مسیر ایرانِ آباد، سبز و پایدار گام بردارد.

فاطمه صفری دهکردی

