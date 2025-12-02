درخواست احداث ۵ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی برای پتروشیمی ها

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره وری برق در همایش ارائه مدلهای سرمایه گذرای پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در صنعت نفت گفت: از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ در دنیا ۴۶ درصد نیروگاهها تجدیدپذیر است که یکی از دلایل این رشد مبحث اقتصادی است زیرا قیمت تمام شده آن یک سوم قیمت انرژیهای فسیلی است.
وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته رشد دوبرابری انرژیهای تجدید پذیر را داشتیم
ادامه داد: از سال ۲۰۱۹ به بعد سرمایه گذرای در انرژیهای تجدیدپذیر دوبرابر انرژیهای فسیلی درجهان بوده است
به گفته این مقام مسئول، زمانی مسئولین مرتبط بر این باور بودند که کشورهای که سوخت فسیلی ندارند به سمت تجدید پذیرها رفتند. در حالی که کشورهای نظیر عربستان و امارات با وجود منابع عظیم به سمت انرژیهای تجدیدپذیر رفتند.
سیگارودی با تاکید بر اینکه اگر رویکرد تغییر نکند، نمودارهای ناترازی در سالهای آینده بزرگتر و نگرانکنندهتر خواهد شد، به ظرفیت بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی اشاره کرد و اظهار داشت: ایران بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد؛ تابش خورشیدی کشور در بسیاری نقاط بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۵۰ کیلوواتساعت بر مترمربع است؛ یعنی بالاتر از کشورهای اروپایی که انقلاب خورشیدی در آنها رخ داده. این مزیتها ایران را در زمره چهار کشور برتر جهان از نظر پتانسیل خورشیدی قرار میدهد.
وی اضافه کرد: روز گذشته ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور از سه هزار مگاوات عبور کرده که نسبت به سالهای قبل جهشی مهم است، اما همچنان با اهداف توسعه فاصله دارد.
سیگارودی با اشاره به سرعت ساخت نیروگاهها ی تجدیدپذیر خاطر نشان کرد: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی طی ۲ تا سه ماه ساخته میشود؛ اما ساخت یک نیروگاه فسیلی کمتر از چهار سال ممکن نیست؛ از سوی دیگر تقلیل مصرف سوخت وزارت نفت اقدامی ضروری است چرا که هر مگاوات خورشیدی باری قابل توجه از دوش وزارت نفت برمیدارد.
وی اضافه کرد: الزامات پدافند غیرعامل نیز توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها را بیش از پیش میکند، چون بابد متوجه بود که وابستگی به نیروگاههای متمرکز ۱۰ هزار مگاواتی ریسکزا است اما هزاران نیروگاه پراکنده پشتبامی، تابآورترین شکل تولید برق محسوب میشوند.
سیگارودی یکی دیگر از دلایل اهمیت توسعه تجدیدپزیرها را هزینه پایین تولید دانست و هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار اعلام کرد در حالی که درآمد حاصل از صرفهجویی آن در سوخت و آب بسیار بیشتر از این عدد است.
به گفته وی نگهداشت ساده از دیگر دلایل توسعه این نوع نیروگاههاست، نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد و اجزای متحرک ندارد.
سیگارودی با اشاره به مصرف بالای سوخت در بخشهای خانگی، خودرو و صنعت اعلام کرد: وقتی چین در برخی استانها تردد خودروهای بنزینی را ممنوع میکند، ما هنوز با مصرف ۱۰ لیتری و ۱۲ لیتری خودروها مسابقه گذاشتهایم. سیاستهای کنونی نمیتواند آینده انرژی ایران را تضمین کند.
وی هشدار داد: فرصت تصمیمگیری پنهانی تمام شده است و امروز اگر اشتباه کنیم، آثار آن نه در ۵۰ سال بعد، بلکه در سه تا چهار سال آینده آشکار میشود.
معاون ساتبا بخشی از سخنان خود را به تکالیف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص و توضیح داد: ادارات دولتی باید طی چهار سال، ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند و این برای وزارت نفت، تحقق ۱۲۰ مگاوات هدفگذاری شده است.
تمام ساختمانهای اداری وزارت نفت و سایر دستگاهها، نیروگاه خورشیدی پشتبامی نصب کنند
وی اضافه کرد: تمام ساختمانهای اداری وزارت نفت و سایر دستگاهها، نیروگاه خورشیدی پشتبامی نصب کنند. این کار هزینه زیادی ندارد، نیاز به بودجه جدید ندارد و بهترین الگو برای سایر دستگاههاست.
سیگارودی افزود: در زمان قطعی برق، این سامانهها میتوانند برق اضطراری ادارات، اتوماسیون و سامانههای حیاتی را تأمین کنند.
معاون ساتبا گفت: از حوزه کلان پتروشیمیها و پالایشگاهها بیش از ۵ هزار مگاوات درخواست احداث نیروگاه خورشیدی ثبت شده است. این اتفاق هم به نفع وزارت نفت است، هم به نفع شبکه برق.
محمدنژاد سیگارودی اظهارداشت: اگر امروز در حوزه انرژی تصمیم درست بگیریم، ایران میتواند از پتانسیل خورشیدی و بادی خود برای یک جهش بزرگ استفاده کند.
