حسینی: ۹۰ درصد آسانسورهای خراسان شمالی تأییدیه ادواری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی صبح شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل استاندارد خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ واحد تولیدی به علت نداشتن تأییدیه استاندارد پلمب شده‌اند.

وی افزود: در همین راستا ۳۰ پرونده نیز به‌دلیل تخلفات استاندارد تشکیل و به مراجع قضائی ارجاع شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با اشاره به تدوین ۸ مصوبه استاندارد ملی ادامه داد: این اداره در کمیته برنامه‌ریزی، مصوباتی در حوزه صنایع غذایی، مکانیک، ایمنی و سرگرمی کودکان را اخذ کرده است.

وی با گلایه از بی‌توجهی به بازرسی‌های ادواری آسانسورها یادآور شد: ۹۰ درصد آسانسورهای مجتمع‌های مسکونی و تجاری استان فاقد تأییدیه ادواری هستند.

حسینی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۳ پروانه استاندارد برای آسانسورها صادر شده و تا پایان سال، تمام دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی مورد پایش قرار می‌گیرند و در صورت نداشتن تأییدیه استاندارد، پلمب خواهند شد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری سه‌هزار و ۵۸۸ مورد بازرسی از بخش‌های مختلف بازار انجام شده که در این بازرسی‌ها ۱۰ هزار و ۸۷ فرآورده فاقد علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی شناسایی شده‌اند.