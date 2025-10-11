  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

حسینی: ۹۰ درصد آسانسورهای خراسان شمالی تأییدیه ادواری ندارند

بجنورد- مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: ۹۰ درصد آسانسورهای مجتمع‌های مسکونی و تجاری استان فاقد تأییدیه ادواری هستند و ایمنی لازم را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی صبح شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل استاندارد خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ واحد تولیدی به علت نداشتن تأییدیه استاندارد پلمب شده‌اند.

وی افزود: در همین راستا ۳۰ پرونده نیز به‌دلیل تخلفات استاندارد تشکیل و به مراجع قضائی ارجاع شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با اشاره به تدوین ۸ مصوبه استاندارد ملی ادامه داد: این اداره در کمیته برنامه‌ریزی، مصوباتی در حوزه صنایع غذایی، مکانیک، ایمنی و سرگرمی کودکان را اخذ کرده است.

وی با گلایه از بی‌توجهی به بازرسی‌های ادواری آسانسورها یادآور شد: ۹۰ درصد آسانسورهای مجتمع‌های مسکونی و تجاری استان فاقد تأییدیه ادواری هستند.

حسینی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۳ پروانه استاندارد برای آسانسورها صادر شده و تا پایان سال، تمام دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی مورد پایش قرار می‌گیرند و در صورت نداشتن تأییدیه استاندارد، پلمب خواهند شد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری سه‌هزار و ۵۸۸ مورد بازرسی از بخش‌های مختلف بازار انجام شده که در این بازرسی‌ها ۱۰ هزار و ۸۷ فرآورده فاقد علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی شناسایی شده‌اند.

کد خبر 6618523

