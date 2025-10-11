جلایر: ۶۲۷ واحد تولیدی در اردبیل تحت پوشش اداره استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلایر صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی استاندارد (۲۴ مهرماه) با خبرنگاران، با بیان اینکه موضوع استاندارد امروزه یک مقوله جهانی و رو به گسترش است؛ اظهار کرد: استاندارد مفهومی گسترده و بینالمللی است که هر ساله در سراسر دنیا توجه بیشتری به آن میشود. استاندارد بهعنوان ابزار توسعه پایدار، تضمین کیفیت، سلامت جامعه و حتی حفظ محیط زیست نقش مهمی دارد.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج فرهنگ استاندارد، افزود: نقش رسانهها در ارتقاء فرهنگ استاندارد بیبدیل است. جامعهای که آگاه و شفاف باشد، به سمت کیفیت حرکت میکند، اما اگر اطلاعرسانی ضعیف باشد، نارسایی و ابهام به وجود میآید.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل در تشریح برنامههای هفته استاندارد در سطح استان اردبیل گفت: ما به تناسب ظرفیتهای استان، برنامههای متنوعی برای هفته استاندارد تدارک دیدهایم. در روز نخست، برنامهای با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با شعار «استانداردها، آیندهای پایدار و با کیفیت برای کودکان» برگزار شد.
وی عنوان کرد: ۲۰ مهرماه با عنوان «استاندارد، مسئولیت اجتماعی و فرهنگسازی» ،۲۱ مهر «استاندارهای ملی، اعتبار ملی»، ۲۲ مهر، «روز جهانی استاندارد با شعار چشماندازهای مشترک برای جهانی بهتر» ،۲۳ مهر «استاندارها؛ توسعه پایدار، شهرهای هوشمند و خدمات ایمن»، ۲۴ مهر با محور «استاندارد، کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست» و در نهایت ۲۵ مهر بعنوان «روز استانداردها؛ تجارت حلال و پیوند با بازارهای جهانی» نامگذاری شدهاند.
جلایر با اشاره به آمار واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره استاندارد استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۶۲۷ واحد تولیدی در استان اردبیل تحت پوشش داریم که از این تعداد، ۳۱۵ واحد فعال و ۳۱۰ واحد غیرفعال هستند. در مجموع، ۵۷۰ فرآورده در این واحدهای فعال تولید میشود.
صدور ۲۸ پروانه استاندارد در ۶ ماه اخیر
مدیرکل استاندارد استان اردبیل ادامه داد: در شش ماهه گذشته، ۲۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۳ پروانه تشویقی، و ۸۵ مورد تمدید پروانه صادر شده است.
وی گفت: همچنین در زمینه بازرسیها نیز، از یک هزار و ۳۶۰ برنامه بازرسی فنی، ۶۱۲ مورد انجام شده که معادل ۴۵ درصد تحقق برنامه است. در حوزه نمونهبرداری نیز از یک هزار و ۲۴۰ هدفگذاری، ۶۷۴ مورد (۵۴ درصد) انجام شده است.
جلایری اضافه کرد: در حوزه صنایع انرژی و برق نیز ۵۰ مورد بازرسی انجام شده که هدف گذاری برنامهای نیز ۱۰۰ مورد بوده است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل در ادامه تشریح کرد: در طرح نظارتی «امین» در صنایع غذایی و بهداشتی، از یک هزار و ۷۰۵ مورد برنامهریزیشده ۷۰۵ مورد تحقق یافته است. در صنایع غیر فلزی از یک هزار و ۴۵۰ ۰ مورد، ۶۳۹ مورد و در صنایع فلزی از یک هزار و ۳۰۱ مورد، ۳۹۰ مورد انجام شده است.
بدون رعایت استاندارد، ورود به بازارهای جهانی سخت خواهد بود
وی با اشاره به نقش استاندارد در بازارهای بینالمللی اظهار کرد: محصولات ما باید صادراتمحور باشند. بدون رعایت استاندارد، ورود به بازارهای جهانی سخت خواهد بود. خوشبختانه در سال جاری، ۷۴ مورد کالاهای صادراتی استان دارای گواهینامه استاندارد بودهاند که از گمرک بیلهسوار به کشورهای آذربایجان و گرجستان صادر شده است.
جلایری بیان کرد: در بخش خدمات و تجهیزات نیز در حوزه استانداردسازی جایگاههای CNG از مجموع ۷۱ جایگاه، ۶۹ مورد فعال هستند و ۶۲ مورد تأییدیه بازرسی دریافت کردهاند. در حوزه آسانسورها، ۷۷۸ مورد گواهی ایمنی صادر شده که شامل ۵۸۹ بازرسی اولیه و ۱۵۸ بازرسی ادواری است.
او در ادامه بیان کرد: در تجهیزات شهربازی، ۴۳۰ مورد بازرسی انجام شده است که با دستگاههای که استاندارد ندارند، برخورد قانونی شده است.
مدیرکل اداره استاندارد اردبیل گفت: در حوزه خدمات، استانداردسازی شامل مراکز نگهداری سالمندان، مهدکودکها، پیشدبستانیها، هتلها، هتلآپارتمانها و اتاقهای مادر و کودک است که به این حوزه نیز ورود کرده ایم.
