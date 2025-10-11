به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن اپتومتری ایران، عباس عظیمی، با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت چشم در تمام گروههای سنی، افزود: رعایت اصول بهداشت چشم، تغذیه مناسب، پرهیز از نورهای آزاردهنده، استفاده از عینک استاندارد، و انجام معاینات منظم از بدو تولد از مهمترین عوامل در پیشگیری از آسیبهای بینایی محسوب میشوند.
استاد تمام علوم چشم و بینایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توصیه جدی به خانوادهها گفت: اگر نوزاد علائمی مانند حرکات غیرطبیعی چشم، نگاه نکردن به چهره والدین یا بزرگی و کوچکی غیرعادی قرنیه دارد، لازم است فوراً برای معاینه مراجعه شود. در صورت طبیعی بودن وضعیت، نخستین معاینه چشمی باید در ۶ ماهگی توسط اپتومتریست انجام گیرد.
عظیمی با اشاره به اجرای طرحهای ملی غربالگری بینایی در کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۷۴ تاکنون، طرحهای پیشگیری از تنبلی چشم و معاینات پیشدبستانی با همکاری سازمان بهزیستی اجرا شده و طی آن میلیونها کودک مورد غربالگری قرار گرفتهاند. خوشبختانه در نتیجه این برنامهها، میزان شیوع تنبلی چشم در کشور از ۳.۲ درصد به حدود ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: در قالب این طرحها، شناسایی کودکان دارای عیوب انکساری و مشکلات بینایی نیز به طور چشمگیری افزایش یافته و میزان پوشش تشخیص این گروه به بیش از ۲۵ درصد رسیده است؛ این یک دستاورد ملی در حوزه سلامت بینایی کودکان محسوب میشود.
عظیمی با بیان اینکه ایران از معدود کشورهای منطقه است که رشته اپتومتری به صورت دانشگاهی تدریس میشود، اظهار داشت: در حال حاضر رشته اپتومتری در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور از جمله دانشگاههای شهید بهشتی، ایران، مشهد، مازندران و زاهدان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تدریس میشود. این امر موجب تربیت نیروی متخصص در حوزه اصلاح عیوب انکساری، درمان انحرافات چشمی، و مراقبتهای بینایی شده است.
وی افزود: اکنون بیش از سه هزار اپتومتریست در کشور در حوزههای مختلف از جمله اصلاح، درمان، آموزش، تحقیقات و ساخت و تجویز عینک و عدسیهای تماسی فعال هستند. اپتومتریستها به عنوان مراقبین اولیه چشم و بینایی با دانش علمی بالا و مهارتهای بالینی خود نقش مهمی در پیشگیری از نابینایی، تشخیص زودهنگام بیماریهای چشمی و ارتقای سلامت بینایی جامعه دارند.
عظیمی با اشاره به جایگاه علمی ایران در منطقه گفت: کشور ما در میان ۲۳ کشور منطقه شرق مدیترانه دارای بالاترین امتیاز علمی در آموزش و تربیت نیروی متخصص اپتومتری است و این موضوع نشاندهنده ظرفیت علمی بالای دانشگاهها و متخصصان بینایی در ایران است.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان خاطرنشان کرد: اپتومتری و چشمپزشکی دو بازوی مکمل در حفظ سلامت بینایی جامعه هستند. خانوادهها باید آگاه باشند که بسیاری از مشکلات چشمی کودکان با چند معاینه ساده قابل پیشگیری است. پیشگیری از آسیبهای بینایی، نجات یک عمر کیفیت زندگی است.
