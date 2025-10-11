۶۰۰ نیروگاه کوچک مقیاس بر روی منازل مددجویان کمیته امداد اصفهان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی کمیته امداد امام خمینی(ره) در اصفهان وارد مرحله‌ای تازه از رشد و توسعه شده است. طی نیمه نخست امسال، ۶۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس با هدف تأمین برق و درآمد پایدار برای مددجویان در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، به شبکه تولید انرژی متصل شدند. این اقدام در چارچوب اعتبارات جذب‌شده از سال گذشته و با همکاری وزارت نیرو و بانک‌های عامل انجام گرفته است.

براساس اعلام کمیته امداد استان اصفهان مجموع تسهیلات پرداختی برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها بیش از ۸۴ میلیارد تومان بوده که به صورت وام قرض‌الحسنه در اختیار مددجویان قرار گرفته است. برق تولیدی این نیروگاه‌ها نیز بر اساس قرارداد منعقدشده با وزارت نیرو، به مدت ۲۰ سال و با نرخ تضمینی کیلویی ۴۵۸۰ تومان خریداری می‌شود؛ درآمد حاصل از این قرارداد ضمن پوشش اقساط وام، به‌مرور تبدیل به منبع اقتصادی پایدار برای خانوارها خواهد شد.

طرح مذکور نه‌تنها به کاهش وابستگی اقتصادی مددجویان و ارتقای معیشت آنان کمک کرده، بلکه گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به شمار می‌آید. در برخی مناطق روستایی نیز امکان ایجاد مزارع مشترک خورشیدی برای هر ۲۰۰ خانوار فراهم شده است تا بهره‌مندی از برق پاک و درآمد مستمر، در قالب فعالیتی مشارکتی تحقق یابد.

این طرح علاوه بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی جوامع کم‌درآمد، موجب گسترش فرهنگ استفاده از انرژی‌های نو شده و با تکیه بر قراردادهای بلندمدت خرید برق، اطمینان مالی لازم را برای مددجویان فراهم می‌آورد. در نهایت، پروژه نیروگاه‌های خورشیدی کمیته امداد در اصفهان، نه فقط تولید انرژی بلکه تجلی اجتماعی از امید و خودکفایی است که بام خانه‌های مددجویان را به نماد روشنایی و آینده‌ای پایدار بدل کرده است.