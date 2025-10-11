به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی یوسفی پیش از ظهر شنبه در جمع پاسداران و مسئولان سپاه حضرت صاحبالامر (عج) استان قزوین با تأکید بر نقش نیت در ارزشگذاری اعمال اظهار کرد: گاهی انسان کارهایی انجام میدهد که در ظاهر کوچک و بیاهمیت به نظر میرسند اما در پیشگاه خداوند اثری عظیم و ماندگار دارند.
وی افزود: بسیاری از رفتارهای روزمره ممکن است در ظاهر ساده باشند اما اگر با نیت خالصانه و برای رضای خداوند انجام شوند، آثار بزرگی در دنیا و آخرت بر جای میگذارند و در مقابل، کارهای بزرگ اگر بدون نیت الهی صورت گیرند، ارزش چندانی نخواهند داشت.
نماینده ولیفقیه در سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین در ادامه با ذکر نمونهای از تأثیر نیت خالصانه گفت: فردی که تجربه نزدیک به مرگ داشته، نقل کرده است که در عالم دیگر، پاداش فراوانی به او داده شد در حالی که گمان میکرد کار بزرگی نکرده است. به او گفته شد روزی با لبخند خود موجب شادی کودکی شده و همان لبخند سبب بازگشت محبت میان پدر و مادری شده که قصد جدایی داشتند؛ همین رفتار ساده، پاداشی عظیم در پی داشته است.
یوسفی تصریح کرد: این نمونه نشان میدهد حتی یک کار کوچک اگر با نیت قربت و برای رضای خدا انجام شود، ارزش و ثواب آن چندین برابر میشود و اثرش در عالم معنا باقی میماند.
پاسداران، حافظان دین خداوند هستند
وی با اشاره به جایگاه والای پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شما پاسداران عزیز تنها حافظ یک ساختمان یا مقر نظامی نیستید بلکه مأمور به پاسداری از دین خداوند و ارزشهای الهی هستید.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت صاحبالامر (عج) خاطرنشان کرد: پرچمی که شما از آن پاسداری میکنید پرچم دین و ایمان مردم است و مجاهدتهای خالصانه و پنهان شما در پیشگاه الهی پاداشی عظیم خواهد داشت.
