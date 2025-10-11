به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی پیش از ظهر شنبه در جمع رزمندگان مستقر در شمالغرب کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، مردم غیور این مناطق همراه با رزمندگان سراسر کشور بیش از ۲۶ هزار شهید در راه دفاع از امنیت و استقلال ایران اسلامی تقدیم کردهاند که از این تعداد حدود پنج هزار نفر از پیشمرگان کرد و مردم بومی منطقه بودهاند.
وی افزود: سایر شهدا از استانهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، قم و دیگر مناطق کشور بودند که با عشق به ولایت و دفاع از دین و میهن به این خطه آمدند و جان خود را فدای امنیت ملت کردند.
محمد بروجردی، نماد اخلاص و ایمان در میدان مجاهدت
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین با یادآوری نقش شهید سرلشکر محمد بروجردی «مسیح کردستان» تصریح کرد: چهلوشش سال پیش زمانی که هنوز سازماندهی منسجمی وجود نداشت، شهید بروجردی تنها بهعنوان مقلد امام (ره) با ارادهای الهی وارد میدان شد و کار بزرگی برای خدا انجام داد.
وی افزود: در روزهای منتهی به بازگشت امام خمینی (ره) به کشور، درباره حفاظت از مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا تصمیمگیری میشد و احتمال داشت مأموریت حفاظت به دست گروه مجاهدین خلق (منافقین) سپرده شود که در آن صورت سرنوشت انقلاب تغییر میکرد اما اخلاص و اقدام بهموقع افرادی چون بروجردی، انقلاب را از خطر بزرگ نجات داد.
رفیعیآتانی با اشاره به سخنان شهید مطهری گفت: مجاهدین آن روز شرط کرده بودند که این اقدام به نام آنان ثبت شود، اما مردان مخلصی چون بروجردی حاضر نشدند نام خود را مطرح کنند و همین اخلاص، نقطهعطفی در تاریخ انقلاب شد.
پاسداران امروز، ادامهدهندگان عهد بروجردیاند
وی در ادامه خطاب به رزمندگان حاضر گفت: ما همان عهد محمد بروجردی را داریم؛ نامنوشته برای خود نمیخواهیم، ما برای خدا و برای امام کار میکنیم.
فرمانده سپاه استان قزوین تاکید کرد: مأموریت شما امروز، همان مأموریت حفاظت از مسیر امام و انقلاب است که همچنان بر دوش ما قرار دارد.
رفیعیآتانی خاطرنشان کرد: من خودم روزی فرمانده گردان تکاور بودم و از نزدیک سختیهای خدمت در مرز را تجربه کردهام. همان شبهای بیداری، همان سرمای پاسگاهها و همان خطرها هنوز ادامه دارد و شما با پایداری خود، از نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت میکنید.
دشمن به دنبال خدشه در امنیت داخلی است
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) با اشاره به شرایط حساس منطقه تأکید کرد: دشمن امروز دیگر به دنبال تجزیه نیست، بلکه تلاش دارد با ناامنسازی درونی و تحریک اجتماعی، بهویژه با ضربه به مراکز خدماتی مانند آب، برق و بازار، مردم را دچار نارضایتی کرده و از این مسیر به اهداف خود برسد.
وی گفت: این مأموریت شما را سنگینتر میکند، چرا که دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمده، اما همانگونه که در گذشته با هوشیاری مردم و نیروهای مؤمن شکست خورد، امروز نیز نقشههایش ناکام خواهد ماند.
فعالیت ۱۹۳ هزار نفرروز بسیجی در قزوین از آغاز درگیریها
رفیعیآتانی در بخش پایانی سخنانش با ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی استان قزوین گفت: از آغاز حملات رژیم صهیونیستی، قرارگاههای سپاه در قزوین فعال شده و تاکنون بیش از ۱۹۳ هزار نفرروز بسیجی در عرصههای مختلف امنیتی و پشتیبانی حضور یافتهاند.
وی افزود: تاکنون ۱۵۳ ایست و بازرسی ثابت و سیار در استان برپا شده و ۵۳ هسته اطلاعاتی نیز بهصورت فعال در حال رصد تهدیدات هستند.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین در پایان با تجلیل از روحیه ایثار و مقاومت رزمندگان گفت: همانگونه که شهدای کردستان و غرب کشور با خون خود از حریم انقلاب پاسداری کردند، شما نیز حافظان امروز حرم جمهوری اسلامی هستید و به برکت این اخلاص، امنیت کشور ماندگار خواهد ماند.
