سرهنگ جعفری: فرماندهان شهید سپاه، معلم معنویت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد جعفری صبح شنبه در همایش نماز سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز ، نماز را یکی از دستورات کلیدی دین اسلام، بارزترین نشانه انسان متقی و مهم‌ترین عامل پیوند بین انسان و خداوند متعال دانست و به محتوای پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سی و دومین اجلاس سراسری نماز اشاره کرد.

وی پیام مقام معظم رهبری (مدظله) در اجلاس نماز، کوتاه اما بسیار پرمحتوا توصیف کرد و گفت: یکی از محورهای پیام رهبر انقلاب این بود که اجلاس نماز را از سودمندترین گردهمایی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، برشمرده و روز برگزاری آن را یکی از روزهای مبارک قلمداد کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله(عج) شیراز با بیان اینکه آثار و برکات نماز در تعیین سرنوشت انسان و دنیا و آخرت نقش کلیدی دارد، به نقل از رهبر معظم انقلاب افزود: نماز آرام‌بخش دل‌ها، استوارکننده ایمان و عامل امیدوارکننده انسان است.

سرهنگ جعفری در ادامه به نقش محوری اقشار مختلف جامعه در ترویج و آموزش این فریضه الهی پرداخت و تأکید کرد: پدران، مادران، معلمان، دستگاه‌های تبیین‌کننده دین و اصحاب رسانه باید با ظرافت و زیبایی، فریضه دینی نماز را به نسل جوان معرفی و تبیین کنند.

وی خطاب به دستگاه‌های تبلیغ‌کننده دین و مجموعه‌های تربیتی ادامه داد: ما به عنوان یک دستگاه انقلابی و تبلیغ‌کننده دین و یک مجموعه تربیتی، باید تکالیف خود را از دل این پیام احصا کنیم. مجموعه‌ای که سر و کارش با جامعه بسیج و عموم مردم است، باید برای ترویج فرهنگ نماز گام‌های موثری بردارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله(عج) شیراز افزود: مجموعه سپاه و بسیج در تمامی بحران‌ها و حوادث با موفقیت و سربلندی، کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشته است و به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های این توفیق، موضوع بسیار مهم معنویت در کنار بصیرت بوده است.

سرهنگ جعفری نگاه به مسئله نماز را یک مأموریت و راهبرد عملیاتی خواند و خطاب به فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت گفت: مسئله معنویت در مجموعه سپاه یک امر تزئینی نیست، بلکه یک سلاح است؛ سلاحی که شاید دشمن آن را نفهمد، اما از آن بسیار می‌ترسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرماندهان شهید را مصادیق بارز این راهبرد دانست و افزود: فرماندهانی چون شهید سلیمانی، شهید حاجی‌زاده، شهید غیب پرور و دیگر شهدا، در کنار نبوغ نظامی و ذهن راهبردی، یک معلم معنویت بودند و مهم‌تر آنکه قلبی متصل به آسمان داشتند؛ این اتصال بود که از آن‌ها فرماندهانی بزرگ و مقتدر ساخت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله(عج) شیراز تصریح کرد: به جرئت این فرماندهان علاوه بر اینکه نابغه نظامی در سطح دنیا بودند و تئوریسین جنگ و صاحب تجربیات فراوان محسوب می‌شدند، مهم‌ترین شاخصه‌ آنان، معنویت و نماز اول وقت بود.