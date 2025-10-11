همکاری مجمع خیرین و داوطلبان هلال احمر برای اجرای طرح «نذر تخصص»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر؛ نشست مجمع خیرین کشور با حضور محمدجواد عزتی وظیفه خواه رئیس این سازمان برگزار شد.

در این جلسه که با هدف هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای ارتقای فعالیت‌های خیرخواهانه در سطح ملی و استانی تشکیل شد، جمعی از خیرین فعال و اعضای مجمع خیرین کشور حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه، بوربور رئیس مجمع خیرین کشور به مرور برنامه‌های مشترک اجراشده میان خیرین و جمعیت هلال احمر در یک سال گذشته پرداخت و از نقش آفرینی مؤثر خیرین در پیشبرد اهداف بشردوستانه قدردانی کرد.

در ادامه، رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به راه‌اندازی مجامع خیرین استانی در ۲۶ استان کشور به دبیری جمعیت هلال احمر، از تدوین شیوه‌نامه برگزاری انتخابات این مجامع خبر داد و آن را گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی مشارکت مردمی و شفاف‌سازی فرآیندهای انتخاباتی دانست.

عزتی وظیفه‌خواه همچنین با تأکید بر اهمیت طرح «نذر تخصص» به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های نوآورانه در جذب مشارکت‌های داوطلبانه، اعلام کرد که سازمان داوطلبان آمادگی کامل برای همکاری با مجمع خیرین کشور در اجرای این طرح را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی علل عدم کارایی برخی از مجامع خیرین استانی پرداخت و ضمن دعوت به گفت‌وگوی سازنده، آمادگی سازمان را برای ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم جهت ارتقاء اثربخشی این مجامع اعلام کرد.

در پایان، رئیس سازمان داوطلبان با قدردانی از همراهی خیرین و اعضای مجمع خیرین کشور در اجرای طرح‌های نوع دوستانه و عام‌المنفعه، به‌ویژه کمک‌رسانی به مردم مظلوم غزه، نقش این هم‌افزایی را در تحقق مأموریت‌های انسانی جمعیت هلال احمر بسیار کلیدی و ارزشمند توصیف کرد.

این نشست با استقبال اعضای مجمع خیرین کشور و توافق بر ادامه همکاری‌های مشترک با جمعیت هلال احمر در حوزه‌های تخصصی و اجتماعی به پایان رسید.