به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره حضرت امام خمینی (ره) و ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی اظههر کرد: دومین کنگره شهدای استان مرکزی با شعار «آفتاب امید» فرصتی برای بازتعریف نقش‌آفرینی نسل جوان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌پذیری محور اصلی این دوره از کنگره است، افزود: دانش‌آموزان امروز، طلایه‌داران فردای انقلاب هستند و اگر این فرهنگ در ذهن و دل آنان نهادینه شود، کشور در برابر جنگ نرم و هجمه‌های فرهنگی دشمن مصون خواهد ماند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها و کمرنگ جلوه دادن انگیزه‌های معنوی شهدا، تصریح کرد: شهدای مدافع حرم و رزمندگان ما با عشق به خدا و دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) جان خود را فدا کردند و این حقیقت باید با زبان هنر، رسانه و آموزش به نسل نو منتقل شود.

سرداد عمومهدی با بیان اینکه نخستین دوره کنگره شهدای استان در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ برگزار شد، گفت: تجربه ارزشمند آن دوره، مبنای برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین دوره با رویکردی عمیق‌تر و مردمی‌تر شد.

وی تاکید کرد: در این دوره، محور برنامه‌ها «جوان‌گرایی، نتیجه‌محوری و تبیین برای نسل آینده» است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و رسانه‌ای، پیام شهدا را به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل کنیم.