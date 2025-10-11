به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی، پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره حضرت امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نیروهای مسلح در اراک برگزار شد، اظهار کرد: مردم استان مرکزی در طول تاریخ انقلاب اسلامی با ایمان، بصیرت و فداکاری مثال‌زدنی، در دفاع از ارزش‌های الهی پیشگام بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی زادگاه حضرت امام خمینی (ره) و خاستگاه اندیشه‌های انقلاب اسلامی است، افزود: این دیار از نخستین کانون‌های شکل‌گیری نهضت امام (ره) بوده و مردم آن با تقدیم ۶۲۰۰ شهید والامقام، نقش ماندگاری در پاسداری از استقلال و عزت ایران ایفا کرده‌اند.

استاندار مرکزی با اشاره به رویدادهای اخیر منطقه و شهادت جمعی از دانشمندان و فرماندهان در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، ستون اصلی پایداری نظام اسلامی است و در میان اقوام و مذاهب مختلف کشور، مورد احترام و باور عمیق مردم قرار دارد.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در ساختار فکری و فرهنگی نظام اسلامی، گفت: تبعیت از ولایت و دلبستگی به اهل‌بیت (ع)، عامل وحدت و انسجام ملی در ایران اسلامی است و حتی در میان پیروان دیگر مذاهب، این ارزش‌ها به عنوان عناصر پیونددهنده شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری و انتظار خانواده‌های معظم شهدا بر این است که یاد شهیدان زنده بماند و مسیر آن‌ها به‌روشنی برای نسل جدید ترسیم شود.

استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت تبیین راه شهدا در قالب برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، گفت: این مسیر نباید محدود به مراسم‌های مناسبتی باشد، بلکه باید به‌صورت مداوم و نهادینه در جامعه جاری شود.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه اکنون در مرحله سوم انقلاب اسلامی قرار داریم، اظهار کرد: این دوره با تغییر نسلی و تحولات اجتماعی همراه است و باید با زبان نسل جدید، مفاهیم جهاد، ایمان و خدمت را بازگو کنیم تا پیوند میان گذشته و آینده انقلاب حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پیوند شهدا با بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی فراتر از رابطه‌ای سیاسی بود، گفت: امام خمینی (ره) برای آنان الگوی ایمان و امید بود و سخنان ایشان الهام‌بخش رزمندگان بود. این پیوند روحی میان امام و امت، سرمایه‌ای است که باید حفظ شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: برگزاری کنگره شهدای استان مرکزی تنها یک حرکت فرهنگی نیست، بلکه وظیفه‌ای تاریخی و ملی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، زمینه تحقق اهداف این کنگره را فراهم کنند تا یاد شهدا در جامعه ماندگار شود.

