به گرارش خبرنگارمهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به چالشهای فقر در جامعه، گفت: فقر بهعنوان یکی از مسائل اساسی جامعه تنها ناشی از مشکلات داخلی نیست، ساختارهای ناعادلانه جهانی، جنگافروزی قدرتهای بزرگ و تحریمهای اقتصادی نیز سهم مهمی در گسترش محرومیت دارند.
وی افزود: همچنین تورم، سوءمدیریت، فساد مالی و بدهیهای کلان بانکی شکافهای اقتصادی را تشدید کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر در این راستا اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند، افزود: حل ریشهای فقر نیازمند مشارکت مردم، همدلی محلهای و بسیج عمومی است.
وی گفت: تجربه موفق توزیع بستههای حمایتی در دوران کرونا نشان داد که بسیج مساجد و محلات ظرفیت بزرگی برای همیاری اجتماعی دارد.
آیت الله دری تأکید کرد: تأمین حداقلهای معیشتی برای همه خانوادهها اگر با نظارت دقیق و همراهی دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام شود، میتواند گامی مؤثر در کاهش فقر باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در عرصه اقتصادی اظهار کرد: توسعه صادرات یکی از کلیدهای اصلی عبور از تحریمها و رونق اقتصادی است.
وی افزود: استان مرکزی با صنایع و محصولات متنوعی از جمله هپکو، فولاد، پتروشیمی، پسته، خرما و فرش، قابلیت بالایی برای حضور در بازارهای جهانی دارد.
امام جمعه اراک گفت: سازماندهی صادرات باید برنامهمحور و نه فردمحور باشد چنانچه کشاورزان و فعالان اقتصادی با همت و برنامهریزی وارد عرصه صادرات شوند نه تنها تحریمها بیاثر است، بلکه اشتغالزایی و رشد پایدار نیز محقق میشود.
آیتالله دری با اشاره به اهمیت همافزایی میان سیاستهای حمایتی و توسعهمحور بیان کرد: مشارکت مردم و نهادهای محلی میتواند مسیر عبور از بحرانهای اقتصادی را هموار کند و امید را در دل جامعه زنده نگه دارد.
امام جمعه اراک با انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه جهانی افزود: میلیاردها دلار در دنیا صرف سلاح و نابودی انسانها میشود، در حالی که میتوان آن را صرف غذا، بهداشت و آموزش کرد، اسرائیل با حمایت مالی آمریکا، صدها هزار تن بمب بر سر مردم غزه ریخته و هزاران خانواده را بیسرپرست کرده است.
وی تصریح کرد: مبارزه با فقر تنها با شعار ممکن نیست؛ باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد، نمیتوان آن را به دست غارتگران جهانی سپرد، بلکه باید با تکیه بر آموزههای قرآن، اخلاق، تربیت، حمایت از مظلوم و مبارزه با فساد، راهی نو برای عدالت اجتماعی گشود.
آیتالله دری نجفآبادی به تحولات بینالمللی و مواضع کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: نشست اخیر کشورهای غیرمتعهد در آفریقا، با حضور بیش از ۱۲۰ کشور، نشان داد که جهان دیگر زیر بار سلطه آمریکا و روسیه نمیرود، کشورها با رأی قاطع اعلام کردند که تحریمهای یکجانبه اروپا علیه ایران باید پایان یابد.
وی افزود: این تصمیم نمادی از استقلال و مقاومت در برابر زورگویی قدرتهای جهانی و تحقق شعار امام خمینی (ره) «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» است.
