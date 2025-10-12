به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی پیش از ظهر یکشنبه در یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد، با بیان اینکه امروز دنیا حتی کشورهای اروپایی در دفاع از مردم مظلوم غزه به میدان آمده‌اند، افزود: در روزهای آینده تغییر معادلات سیاسی در دنیای غرب به نفع فلسطین خواهد بود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر علیه کشورمان عنوان کرد: تنها کشوری که جرأت رویارویی مستقیم با رژیم صهیونسیتی را داشت، جمهوری اسلامی ایران و رهبر عظیم الشأن ایران بود.

ماموستا امامی با تاکید بر اینکه انتصاب فرماندهان جایگزین به جای فرماندهان شهید نشانه مدیریت استراتژیک جنگ توسط رهبر انقلاب بود، گفت: برای نخستین بار رژیم صهیونیستی باسلاح‌هایی که توسط فرزندان این مرز و بوم ساخته شده طعم عذاب را چشید.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد نیز در این یادواره با اشاره به اینکه آذربایجان غربی مرزدار صیانت از انقلاب اسلامی است گفت: ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی نماد فرهنگ ایثار و مقاومت استان هستند.

محمدصادق امیرعشایری با اشاره به اینکه ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی اسوه ایثار و گردنبند گرانبهایی هستند که بر گردن این استان آویخته شده‌اند، افزود: توسعه و امنیت پایدار امروز ما مدیون خون این شهداست.

در ادامه اجلاسیه ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد با حضور مسئولان لشکری و کشوری در تالار وحدت مهاباد در حال برگزاری است.

در این یادواره از خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و ایثارگران تجلیل می‌شود. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با محورهای حفظ آداب و رسوم بومی محلی و پیشرفت و آبادانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

از ۷۷۵ شهید دوران دفاع مقدس ۱۲۱ نفر شهیده و ۷۲ نفر دانش آموز دختر هستند که در سنگرهای دفاع از کیان کشور جانشان را نثار کرده‌اند.

آذربایجان‌غربی مأمن ایثار و جانفشانی‌های ۲۲ هزار شهید مهاجر بوده که از جای جای کشورمان برای دفاع از کیان نظام اسلامی عازم این منطقه شده‌اند و در این استان به شهادت رسیدند، شهدای معظمی همچون شهید کاوه و شهید بروجردی که از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بودند و امروز میعادگاهشان زیارتگاه هزاران مسافر و مردم بومی منطقه است.