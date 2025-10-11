به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با همراهی علیرضا جعفری، مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۱۵ و ۱۹ صبح امروز شنبه ۱۹ مهرماه از محور بزرگراهی آزادگان در مناطق ۱۵ و ۱۹ با محوریت چگونگی رفت و روب، جمع آوری پسماند و نگهداشت این بزرگراه؛ براساس قرارداد جدید ابلاغی و در راستای تفکیک پیمانکاران نظافتی اتوبان های اصلی شهر تهران بازدید بعمل آورد.
گودرزی در حاشیه این بازدید، گفت: یکی از اقدامات مؤثری که اخیرا انجام شده است، جداسازی قراردادهای مربوط به اتوبانهای شهر تهران است و در حال حاضر اتوبانهای شرق و غرب تهران دارای دو پیمانکار مجزا هستند و به نظر میرسد که شرایط از گذشته مطلوب تر شده است.
همچنین در این بازدید، گودرزی ضمن استماع گزارش اقدامات صورت گرفته در مناطق فوق، نسبت به نگهداشت و رعایت نکات ایمنی بزرگراه آزادگان که یکی از اصلی ترین محورهای جنوب شهر تهران و نیز محور ترانزیتی شهر تهران محسوب می شود و نیز افزایش ایمنی این بزرگراه تاکید و دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.
گفتنی است؛ در جریان این بازدید معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و هیات همراه از مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی بازدید و با غرفه داران و شهروندان این مرکز گفت و گو کرد.
نظر شما