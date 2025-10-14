حمید میکانیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه گروهی خوشنویسی «هفت قلم» به مناسبت فرارسیدن روز ملی خوشنویسی در ۲۱ مهرماه با گردآوری آثار استادان و هنرمندان برجسته قوچانی برپا شد.

وی با اشاره به حضور پررنگ هنرمندان غیر مقیم در این نمایشگاه تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد از خوشنویسان قوچانی که اکنون در این شهر ساکن نیستند، آثار فاخر هنری خود را برای این رویداد به نمایش گذاشته اند.

رئیس انجمن خوشنویسان قوچان این نمایشگاه را در سطح ملی ارزیابی و خاطرنشان کرد: آثاری از اساتید صاحب‌نام و سرشناس همچون استاد اسماعیلی قوچانی، رضوانی، ابراهیمی فخر، خیامی، مروجان، بخشی، میرزازاده، شهابی، میکانیک، کلیدری، ادیبی و … در این نمایشگاه ارائه شده است.

میکانیک یادآور شد: انجمن خوشنویسان قوچان اولین شعبه در بین شهرستانهای ایران غیر از مراکز استان‌ها بوده که تأسیس شده و دارای قدمت و اعتبار ویژه ای است.

وی از دیگر بخشهای برجسته این نمایشگاه را نمایش آثار مؤسس انجمن خوشنویسان قوچان استاد اسماعیلی قوچانی عنوان کرد که در معرض دید عموم و دوستداران هنر خوشنویسی قرار گرفته است.

رئیس انجمن خوشنویسان قوچان با بیان اینکه این نمایشگاه که به مدت سه روز برپا بود، به عنوان یکی از بهترین و جامع‌ترین نمایشگاه‌های خوشنویسی در دو دهه اخیر قوچان است، گفت: همزمان با ۲۱ مهرماه، روز ملی خوشنویسی اساتید این هنر اصیل ایرانی در قوچان گرد هم آمدند و در رویداد هنری «کاغذ بی خط» در این نمایشگاه به هم نویسی پرداختند.