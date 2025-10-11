به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان اولین رویداد بینالمللی خاطرهنویسی و روایتنگاری «فصلی از رویش جوانهها» منتشر شد.
این رویداد ادبی با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه به ویژه ۳۴ شهدای دانشآموز و ۷ مربی برگزار میشود. «فصلی از رویش جوانهها» به یاد شهید دانشآموز «مصطفی انجمافروز» نامگذاری شده و طراحی نخستین پوستر این رویداد با استفاده از دستخط شهید انجمافروز انجام شده است.
مخاطبان این رویداد در بخش ملی شامل «دانشآموزان، فرهنگیان، والدین، دانشجومعلمان» و در بخش بینالمللی، «دانشآموزان ایرانی مقیم خارج از کشور» هستند. این رویداد دارای دو محور خاطرهنویسی و روایت هنرمندانه است و ۹ محور آن از بیانات مقام معظم رهبری استخراج شده است.
موضوعات و مهلت ارسال اثر به رویداد
شرکتکنندگان در بخش ملی و بینالمللی میتوانند خاطرهها، روایتها و یادداشتهای خود را در سرفصلهایی چون «از خون شهدا نخواهیم گذشت» ویژه فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه، «نصرت الهی» امنیت پایدار ایران اسلامی، «سیلی سخت» روایت ستمگریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و «فرهنگی زینبی» روایت زنان شهید و ترویج عفاف و حجاب، «سید عزیزما، سیدحسن نصرالله» درباره شهید سیدحسن نصرالله، «ملت ایران عزیز و پیروز است» سبک زندگی شهیدان و خانوادههای شهدای هستهای، «جهاد تبین» تبیین جنگ و عملیاتهای نظامی ایران، «ایثار و ازخودگذشتگی» روحیه ازخودگذشتگی شهدا و خانوادهها، و «ایران، خاک زرخیز و گنجینهای عظیم» روایت استعداد و نبوغ دانشآموزان شهید از جمله ریحانهسادات ساداتی، به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.
مهلت ارسال اثر به این رویداد تا ۱۳ دی ۱۴۰۴ میباشد. متنهای ارسالی باید بین ۵۰ تا ۵۰۰ کلمه باشند و آثار باید با فرمت Word و قلم اندازه ۱۲ تنظیم شوند. همراهی متنها با عکس یا سند خاص، در داوری امتیاز ویژه خواهد داشت. سایت این رویداد به نشانی https://asobs.ir// برای ثبتنام و ارسال آثار، قابل دسترسی است.
گفتنی است اختتامیه این رویداد ۳ و ۴ بهمن ۱۴۰۴ همزمان با اعیاد شعبانیه برگزار خواهد شد.
