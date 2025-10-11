به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین دوره جایزه ادبی «شهید محمدحسین حدادیان» با حضور فرهاد حدادیان پدر شهید محمدحسین حدادیان، فاطمه تاجیک مادر شهید حدادیان و مهر غلامپور دبیر جشنواره، در خانه کتاب و ادبیات ایرانیان برگزار شد.
شهیدی که رهبر انقلاب برای شهادتش عنوان «نور» را به کار بردند
در ابتدای این نشست فرهاد حدادیان پدر شهید محمدحسین حدادیان، گفت: محمدحسین از بچگی وارد مسجد شد، از سن هفت سالگی بسیجی شد و از ۱۴ سالگی هم خادم هیئت شد. ایشان در سن ۲۰ سالگی عازم سوریه شدند و در سن ۲۲ سالگی هم در غرب تهران توسط فرقه ضاله صوفیه به شهادت رسیدند. شهید حدادیان همان جوانی است که دو روز بعد از شهادتشان هیئتی به نمایندگی از رهبری به منزل ما آمد و ۱۴ روز بعد خودشان به منزل ما آمدند و سه بار با عنوان «نور» از این شهید نام بردند؛ چرا که محمدحسین با شهادتش چهره این فرقه را برملا کرده بود.
فرهاد حدادیان ادامه داد: جوانها نیاز دارند از فرقههای انحرافی بیشتر بدانند. ما در مسیرمان با خانم غلامپور آشنا شدیم و با پیشنهاد خوب ایشان قرار شد که بخشی از کار ما کار فرهنگی باشد. جامعه ما نیاز به این فعالیتها است و چون نیاز بود ما وارد میدان شدیم.
سپس مهری غلامپور دبیر جشنواره شهید محمدحسین حدادیان، گفت: خوشحالم که برای سومینبار عنوان دبیر جایزه شهید حدادیان را دارم. من به واسطه کتاب «منم یه مادرم» با خانواده شهید حدادیان آشنا شدم. دراویش و فرقههای ضاله دغدغهام بود و معتقدم شهید حدادیان من را برای شکلگیری این جشنواره انتخاب کردند.
غلامپور ادامه داد: پدر شهید حدادیان به من گفتند ما باغ و شرکت و کسب و کار داشتیم ولی بعد از شهادت محمدحسین همه آنها را رها کردیم و راه افتادیم تا جوانها را آگاه کنیم. من به خانواده شهید پیشنهاد دادم و گفتم چرا یک جایزه ادبی با این عنوان برای محمدحسین برگزار نمیکنید که به فرقههای ضاله بپردازد؟ به ویژه که این موضوع در ادبیات ما مغفول است. این شد که با موافقت آقای فرهاد حدادیان و خانم تاجیک این جایزه شروع شد. اولین دوره جایزه در دوره کرونا برگزار شد. با وجود اینکه جایزه خیلی شناختهشده نبود، جشنواره تبدیل به یک جشنواره ملی شد. خروجی دوره اول تبدیل شد به کتاب «گلستان هفتم»؛ کوچهای که محمدحسین توسط فرقه گنابادی در آن به شهادت رسید. شاید بتوان گفت این کتاب جزو معدودترین کتابهایی است که با این موضوع گردآوری شده است. در دوره دوم به خرافات در اسلام پرداختیم و در دوره جدید موضوع دیگری مدنظر داریم.
موضوع سومین دوره جایزه شهید حدادیان؛ نقش فرقههای ضاله در جنگ ۱۲ روزه
دبیر جایزه شهید حدادیان درباره موضوع دوره سوم این جایزه، گفت: با توجه به جنگ ۱۲ روزه و اتفاقاتی که در کشور افتاد، افراد خودفروختهای داشتیم که متعلق به همین فرقه بودند. اینها حتی به صهیونها نامه زدند و گفتند جمهوری اسلامی را ساقط کنید؛ حتی اگر به قیمت شهادت ایرانیها باشد. موضوعی که در دوره سوم به آن میپردازیم، در کنار موضوع شهادت محمدحسین در گلستان هفتم، موضوع دوم نقش فرقههای ضاله خصوصا بهاییت و صوفیها در حمایت از رژیم صهیونیستی است.
غلامپور درباره جوایز این دوره گفت: ما در هر دو موضوع نفرات برتر را اعلام میکنیم و برای هریک جوایزی در نظر داریم. جوایز نفر اول در هر موضوع ۱۲ میلیون تومان به همراه تقدیر و تندیس جایزه ادبی شهید حدادیان، نفرات دوم ۱۰ میلیون تومان به همراه تقدیر و تندیس جایزه ادبی، نفرات سوم ۸ میلیون تومان به همراه تقدیر و تندیس جایزه ادبی و جایزه ده نفر برتر هم لوح تقدیر خواهد بود. همچنین به روال دورههای قبل، آثار برگزیده در کتابی منتشر خواهد شد.
در ادامه فاطمه تاجیک مادر شهید حدادیان، گفت: محمدحسین، شهید فاطمی بود و خیلی به حضرت زهرا (س) ارادت داشت. این خون و این یاد و این بیداری همچنان زنده است. انشاالله همه ما در این مسیر قدم برداریم. واقعیت این است که خیلیها برای کتمان شهادت شهید محمدحسین حدادیان کار میشود و علیرغم این تلاشها در دوره اول ۲۶۰ اثر به جایزه ما رسید و همین نشان میدهد که جشنواره موفق بوده است.
مادر شهید: از داستانهای جشنواره خیلی راضی هستم
تاجیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان رضایت خانواده شهید از داستانهای رسیده به جشنواره، گفت: داستانها بسیار جالب بود. من توصیه میکنم حتما کتابهای دوره قبل را بخوانید. مثلا داستان «غلط گیر» را حتما بخوانید که آقای غلامی نوشتهاند. همچنین داستان «دختر همسایه» داستان خیلی جالبی است. اینها کسانی هستند که شهید را به خوبی حس کردهاند. من از این کتاب و داستانها خیلی راضی هستم و امیدوارم این جشنواره به همت خود شهید مستمر باشد و در این مسیر روشنگری کند.
در ادامه فرهاد حدادیان با اشاره به تلاشهای این خانواده برای آگاهسازی جوانها و مردم نسبت به فرقههای ضاله، گفت: ما داریم بنیادی تأسیس میکنیم که بخشی از کارهای آن انجام شده است. قصد داریم در آن بنیاد از همه ظرفیتها استفاده کنیم و درباره این فرقهها کار جدیتر انجام دهیم. وقتی کار این بنیاد شروع شود، از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
مهی غلامپور دبیر جایزه درباره حامی مالی این جایزه، گفت: همانطور که قبلا گفتهایم جایزه ادبی ما صفر تا صد خصوصی است. خانواده شهید حامی مالی و معنوی جایزه هستند. ما از هیچ نهادی کمکی نپذیرفتیم و ترجیح میدهیم این مسیر را به صورت مستقل ادامه بدهیم.
رونمایی از پوستر سومین دوره جایزه شهید حدادیان
آخرین بخش این برنامه رونمایی از پوستر سومین جشنواره شهید محمدحسین حدادیان بود که توسط فاطمه تاجیک مادر شهید، فرهاد حدادیان پدر شهید، حجت الاسلام دارایی و مهری غلامپور از آن رونمایی شد.
