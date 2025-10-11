مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و دبیر علمی جشنواره شعر بسیج، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات این جشنواره در دوره جدید، گفت: کنگره شعر بسیج به صورت سالانه برگزار میشد و عناوین موضوعی خاصی برای آن تعیین میگردید. در کنار آن، یک بخش ویژه نیز تدارک دیده میشد؛ برای مثال، سال گذشته موضوع ویژه به غزه اختصاص یافت.
جایزه نفرات اول ۶۰ میلیون تومان، نفرات دوم ۴۵ و نفرات سوم ۳۰ میلیون است
محدثی خراسانی ادامه داد: امسال با توجه به فضایی که در کشور حاکم است و همدلیای که پیرامون نام ایران در سطح ملی به وجود آمده و در جریان دفاع ۱۲ روزه نیز تجلی یافت، تصمیم گرفتیم ایران را با تمامی حوزههای مفهومی آن در نظر بگیریم؛ نه صرفاً وطن، یا خاک یا سرزمین. از تاریخ گرفته تا تمدن، فرهنگ، هنر و ادبیات؛ همه اینها مفاهیم ملی، مذهبی و اخلاقی ایران محسوب میشوند. کار متفاوتی که امسال انجام دادیم این بود که تلاش کنیم همه شاعران با هر گرایش و هر سلیقهای بتوانند در شعر بسیج شرکت کنند. بهویژه آنکه بسیج قرار است همه اقشار و سلایق را پوشش دهد، بنابراین ما تلاش کردیم این رویکرد در حوزه ادبیات نیز محقق شود.
وی افزود: تلاش کردیم امسال جوایز جشنواره نسبت به سالهای گذشته ارتقای قابل توجهی داشته باشد تا اتفاقی بیفتد که انگیزه بیشتری برای نسل جوان جهت شرکت در جشنواره ایجاد کند. اگرچه انگیزه اصلی شعر در درون شاعر، نقدهای او و روحیات شاعر نهفته است، اما همین که شاعر حال کند و شعرش را ارسال نماید، نیازمند انگیزه است که امسال این بخش را تقویت کردیم.
محدثی درباره بخشهای مختلف جشنواره بسیج و نیز میزان جوایز، توضیح داد: ما سه بخش اصلی داریم: شعر سنتی، شعر سپید و نیمایی، و همچنین ترانه و سرود. در این سه حوزه آثار را داوری خواهیم کرد و در هر بخش به سه اثر برتر جایزه اهدا میشود. جایزه نفر اول در هر بخش ۶۰ میلیون تومان، نفر دوم ۴۵ میلیون تومان و نفر سوم ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. در بخش «قابل تقدیر» نیز به هر تعداد شاعری که شایسته تقدیر بدانیم، نفری ۱۰ میلیون تومان اهدا خواهد شد.
جشنواره شعر بسیج همه حوزههای مفهومی ایران را در برمیگیرد
دبیر علمی جشنواره شعر بسیج با اشاره به تأثیر برگزاری جشنوارهها بر رونق شعر، گفت: به هر حال جشنوارهها فضای ادبی کشور را در معرض تولید آثار قرار میدهند و زمینهای برای شکوفایی ذوقها و استعدادها فراهم میکنند تا شاعران بتوانند شعر بگویند و شناخته شوند. اما هر اندازه که بتوانیم در شوراهای سیاستگذاری و تخصصی کار کارشناسی و سنجیدهای انجام دهیم، میتوانیم از این امکان بهرهبرداری بیشتری داشته باشیم. ما تلاش میکنیم از این هزینهای که صرف میشود و زمانی که اختصاص مییابد، حداکثر بهرهوری را برای حوزه شعر به دست آوریم.
وی در پایان درباره اسم جشنواره شعر بسیج، «ایرانمهر»، گفت: نام جشنواره امسال «ایران مهر» انتخاب شد. ما میخواستیم ایران را در یک حوزه مفهومی بسیار گسترده مطرح کنیم، نه اینکه صرفاً دو پسوند عمدتاً شعاری انتخاب کنیم که قبلاً مکرراً بیان شدهاند. تلاش ما این بود که هم نامی شاعرانه باشد و هم بتواند تمام حوزههای مفهومی ایران و ایرانی بودن را پوشش دهد. تمام حوزههایی که مربوط به ایران و ارزشهای مردم ایران است، در این جشنواره مورد قبول و داوری ماست.
