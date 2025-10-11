برنده نوبل صلح، یار نزدیک نتانیاهو از آب درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۲۵، میلادی مهندس صنعتی و سیاستمداری است که از سال ۲۰۰۲ با تأسیس یک سازمان غیردولتی به نام «سوماته» وارد عرصه سیاست شد.

وی هدف از تأسیس این سازمان را نظارت بر انتخابات در ونزوئلا ادعا کرده بود.

ماچادو از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نماینده مجلس ملی ونزوئلا بود و بعدها بنیانگذار حزب راست‌گرای «ونته ونزوئلا» (Vente Venezuela) گردید. ماچادو در سال ۲۰۲۳ با کسب بیش از ۹۲ درصد آرا در انتخابات مقدماتی مخالفان، به عنوان نامزد اصلی حززب مخالفان دولت این کشور برجسته شد، اما دادگاه عالی ونزوئلا او را تا سال ۲۰۳۰ از شرکت در انتخابات محروم کرد.

به گزارش ان دی تی وی، بیورنار موکسنس، نماینده مجلس نروژ در این ارتباط اعلام کرد که ماچادو در سال ۲۰۲۰ یک سند همکاری با حزب لیکود به ریاست نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امضا کرده است.

وی گفت که حزب لیکود مسئول «نسل کشی در غزه» است و بنابراین این جایزه با هدف نوبل همسو نیست.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی، یک سازمان حقوق مدنی مسلمانان مستقر در آمریکا، «تصمیم غیرقابل قبول» برای اعطای این جایزه به ماریا کورینا ماچادو، را محکوم کرد.

این سازمان در یک پست آنلاین اعلام کرد که کمیته نوبل باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ زیرا این تصمیم به اعتبار آن لطمه می‌زند. در عوض، کمیته جایزه صلح نوبل باید از فردی تقدیر کند که با پیگیری شجاعانه عدالت برای همه مردم، ثبات اخلاقی نشان داده است، مانند یکی از دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان، متخصصان پزشکی که شغل و حتی جان خود را برای مخالفت با جنایت زمان ما، یعنی نسل کشی در غزه به خطر انداخته‌اند.