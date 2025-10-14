تعطیلی سفارت ونزوئلا در نروژ؛ پای جایزه صلح نوبل در میان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دولت ونزوئلا در پاسخ به اهدای جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون این کشور، سفارت کاراکاس در اسلو، پایتخت نروژ را تعطیل کرد. همچنین سفارت ونزوئلا در استرالیا نیز تعطیل شده است.

سسیلی روآنگ، سخنگوی وزارت خارجه نروژ با اشاره به این موضوع گفت که سفارت ونزوئلا برای این تصمیم هیچ دلیلی ارائه نکرده است.

وی افزود: باعث تاسف است. به‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در چند موضوع داریم، نروژ مایل به حفظ گفتگو با ونزوئلاست و در این مسیر حرکت خواهد کرد.

طبق گزارش روزنامه Verdens Gang که این خبر را مخابره کرده است، بخش خدمات سفارتخانه از عصر دیروز دیگر به تلفن‌ها پاسخ نمی‌دهد.

این اتفاق سه روز پس از اعطای جایزه صلح نوبل به ماچادو در اسلو رخ داده است. او به عنوان اپوزیسیون غرب‌گرای ونزوئلا، سرنگونی دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور را ماموریت خود تعیین کرده است!

یورگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ مستقر در اسلو در جریان مراسم اهدای جایزه به ماچادو گفت که او «به دلیل تلاش بی‌وقفه برای ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا و مبارزه برای دستیابی به انتقال عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» مورد تقدیر قرار گرفته است!

ماچادو از حضور نظامی آمریکا در آب‌های نزدیک ونزوئلا و حمله به قایق‌های ماهیگیری که به بهانه قاچاق مواد مخدر به آمریکا به آنها حمله کرده است، حمایت می‌کند. او همچنین جایزه نوبل خود را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تقدیم کرد.

تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس به دلیل آنچه آمریکا قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا با خاک آمریکا خوانده، تشدید شده است. ونزوئلا همچنین اعلام کرده است که سفارتخانه‌های جدیدی را در بورکینافاسو و زیمبابوه افتتاح خواهد کرد.

ونزوئلا پس از تجاوز آمریکا به قایق‌های غیرنظامی این کشور، اعلام کرده که انتظار حمله مسلحانه علیه کاراکاس در کوتاه‌مدت منطقی است. مادورو نیز گفته که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم ونزوئلاست. واشنگتن مادورو را به هدایت باندهای قاچاق مواد مخدر متهم کرده است.