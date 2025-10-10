«ماچادو» جایزه صلح نوبل را به ترامپ تقدیم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل گفت: من این جایزه را به مردم رنج‌کشیده ونزوئلا و به رئیس‌جمهور ترامپ به خاطر حمایت قاطعش از آرمان ما تقدیم می‌کنم.

برنده جایزه صلح نوبل همچنین گفت: این جایزه، قدردانی بزرگی از مبارزه ونزوئلایی‌ها برای آزادی است و ما بیش از هر زمان دیگری به رئیس جمهور ترامپ اعتماد و تکیه داریم.

کمیته نوبل واقع در اسلو پایتخت نروژ، روز جمعه ۱۰ اکتبر نام «ماریا کورینا ماچادو» از ونزوئلا را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد.

این خبر در حالی اعلام شد که در چند ماه اخیر، کمپین گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در جریان بود و حتی حمایت برخی کشورها را نیز جلب کرده بود تا نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امسال به عنوان برنده این جایزه معتبر جهانی اعلام شود.