شایعه خودکشی«سمیه طبری»تکذیب شد؛دادستان لواسان:این خانم بیمار بوده است

مرتضی درویش وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی مطالب در فضای مجازی در خصوص «خودکشی سمیه طبری» را رد کرد و افزود: مرگ او بر اثر بیماری بوده است.

دادستان لواسانات گفت: یک خبری الان در فضای مجازی وایرال شده مبنی بر اینکه خودکشی سمیه طبری تکذیب می‌شود.

او با تشریح جزئیات فوت خانم طبری گفت: خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و نزدیک به یک سال است که وی در بستر بیماری بودند و حالا چند روز پیش ظاهراً فوت می‌کند.

دادستان لواسانات تاکید کرد: محل فوت سمیه طبری در یکی از بیمارستان‌های تهران بوده و این موضوع هیچ ربطی به لواسانات ندارد.