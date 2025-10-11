  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

شایعه خودکشی«سمیه طبری»تکذیب شد؛دادستان لواسان:این خانم بیمار بوده است

شایعه خودکشی«سمیه طبری»تکذیب شد؛دادستان لواسان:این خانم بیمار بوده است

شمیرانات- دادستان لواسانات ضمن رد شایعه خودکشی سمیه طبری گفت: خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و محل فوت نیز بیمارستانی در تهران بوده است.

مرتضی درویش وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی مطالب در فضای مجازی در خصوص «خودکشی سمیه طبری» را رد کرد و افزود: مرگ او بر اثر بیماری بوده است.

دادستان لواسانات گفت: یک خبری الان در فضای مجازی وایرال شده مبنی بر اینکه خودکشی سمیه طبری تکذیب می‌شود.

او با تشریح جزئیات فوت خانم طبری گفت: خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و نزدیک به یک سال است که وی در بستر بیماری بودند و حالا چند روز پیش ظاهراً فوت می‌کند.

دادستان لواسانات تاکید کرد: محل فوت سمیه طبری در یکی از بیمارستان‌های تهران بوده و این موضوع هیچ ربطی به لواسانات ندارد.

کد خبر 6618904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ما باور کردیم
    • ال IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      تسلیت عرض میکنم

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها