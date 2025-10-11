  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی

سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی در دیدارهایی جداگانه با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مهدوی رجا سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نیجریه و محمود خانی جوی آبادی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در مالی پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید و وضعیت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن آرزوی موفقیت برای سفرای جدید کشورمان بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات با این کشورها به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

کد خبر 6619020
حسین کشتکار

