۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور

وزرای خارجه ایران و پاکستان طی تماسی تلفنی بر اهمیت توسعه دیپلماسی فعال، تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های منطقه‌ای برای گسترش صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید نمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، عصر امروز در یک تماس تلفنی به بررسی تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند.

در این تماس تلفنی، وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت توسعه تعاملات منطقه‌ای و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تجارت و ترانزیت تاکید داشتند. در این رابطه همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه تأکید کردند.

همچنین طرفین بر اهمیت توسعه دیپلماسی فعال، تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های منطقه‌ای برای گسترش صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید نمودند.

در پایان، دو وزیر ضمن استقبال از توقف نسل‌کشی در غزه، دیدگاه‌های خود را در خصوص تلاش‌های آتی مشترک تبادل کردند.

حسین کشتکار

