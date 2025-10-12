هودیانی: مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی در سیستان و بلوچستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداکرم هودیانی، از به‌کارگیری عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی برای کنترل آفات در سطح ۳ هزار و ۴۴۴ هکتار از اراضی کشاورزی این استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در یک پروژه آزمایشی و برای نخستین بار، با همکاری بخش خصوصی و واحد حفظ نباتات ایرانشهر، بیش از ۴۵ هزار عدد زنبور پارازیتوئید براکون در ۹ هکتار از مزارع ذرت رهاسازی شد. هدف از این کار، کنترل آفات مهمی مانند کرم برگخوار ذرت است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در سطح ۳ هزار و ۴۳۵ هکتار از مزارع و باغ‌های استان، تجهیزات و روش‌های غیرشیمیایی شامل تله‌های فرمونی، نوری و جلب‌کننده، کارت‌های رنگی چسبنده و همچنین آفت‌کش‌های بیوشیمیایی و میکروبی میان کشاورزان توزیع و به کار گرفته شده است.



هودیانی افزود: این اقدامات با اهداف کلانی چون کاهش مصرف سموم شیمیایی، تولید محصول سالم‌تر، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از ایجاد مقاومت در آفات و حفاظت از جمعیت حشرات مفید در دستور کار قرار گرفته است.