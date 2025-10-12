  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

سپاهی: برداشت ۲۵ هزار تن محصول گلخانه ای در سیب وسوران پیش بینی می شود

سیب و سوران - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیب و سوران از پیش‌بینی برداشت بیش از ۲۵ هزار تن محصول گلخانه‌ای در سال زراعی جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحنیف سپاهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، کشت گلخانه‌های شهرستان سیب و سوران در مساحتی بالغ بر ۱۷۰ هکتار آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیب و سوران اظهار داشت: ۳۰ درصد از گلخانه‌های این شهرستان کشت تابستانه داشته و تولیدات آن‌ها به بازارهای داخلی عرضه شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در سال جاری بیش از ۲۵ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای برداشت و به بازارهای داخلی و خارجی صادر شود.

سپاهی در پایان توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را راهبردی مهم برای افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی دانست و بر تداوم حمایت از گلخانه‌داران تأکید کرد.

