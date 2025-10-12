سپاهی: برداشت ۲۵ هزار تن محصول گلخانه ای در سیب وسوران پیش بینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحنیف سپاهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، کشت گلخانههای شهرستان سیب و سوران در مساحتی بالغ بر ۱۷۰ هکتار آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیب و سوران اظهار داشت: ۳۰ درصد از گلخانههای این شهرستان کشت تابستانه داشته و تولیدات آنها به بازارهای داخلی عرضه شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با برنامهریزیهای انجام شده، در سال جاری بیش از ۲۵ هزار تن انواع محصولات گلخانهای برداشت و به بازارهای داخلی و خارجی صادر شود.
سپاهی در پایان توسعه کشتهای گلخانهای را راهبردی مهم برای افزایش بهرهوری و مدیریت منابع آبی دانست و بر تداوم حمایت از گلخانهداران تأکید کرد.
نظر شما