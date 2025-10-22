ریحانه رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اهمیت به رشد دندان در کودکان اظهار کرد: میزان پوسیدگی دندان در میان کودکان کشورهای توسعهیافته کمتر از ۵۰ درصد است و این در حالی است که در ایران ۹۰ درصد کودکان ایرانی با دندانهای پوسیده به مدرسه میروند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت دهان و دندان زیربنای سلامت عمومی جامعه بهشمار میرود، ابراز کرد: توجه والدین از نخستین ماههای زندگی کودک نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان دارد.
این متخصص دندانپزشکی کودکان مراقبت از دندانها را از حدود ششماهگی ضروری دانست و تصریح کرد: والدین باید تا حدود ۹ سالگی بر مسواک زدن فرزندان خود نظارت مستقیم داشته باشند.
وی با اشاره به اجرای رایگان طرح «فلورایدتراپی» در مدارس کشور گفت: این طرح که در مطبهای خصوصی با دریافت هزینه انجام میشود، هماکنون بهصورت رایگان در همه مدارس اجرا میشود.
رحیمی فلوراید را یک ماده طبیعی دانست و در مقادیر توصیه شده به ویژه به شکل وارنیش فلوراید تراپی، یکی از مؤثرترین روشها برای پیشگیری از پوسیدگی دندان بهشمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت اولین دندان آسیاب دائمی در کودکان خاطرنشان کرد: این دندان در سنین شش تا هفت سالگی رویش مییابد و پایه تمام دندانهای دائمی آینده است که در صورت پوسیدگی، جایگزینی ندارد.
متخصص دندانپزشکی کودکان و سرپرست واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه در پایان تأکید کرد: مسواک زدن روزی دوبار با خمیردندان حاوی فلوراید، همکاری با مدارس برای انجام فلورایدتراپی و مراجعه سالانه به دندانپزشک، ضامن لبخندی سالم و ماندگار برای نسل آینده خواهد بود.
