به گزارش خبرنگار مهر، رامین مشرف دبیر علمی بیست و ششمین کنگره متخصصین پروتزهای دندانی ایران و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در حاشبه کنگره گفت: در حوزه سلامت دهان و دندان، ایران با وجود محدودیتهایی همچون تأخیر در دسترسی به تجهیزات و فناوریهای نوین، توانسته تا حد قابل توجهی همتراز با استانداردهای جهانی پیشرفت کند، بهویژه در رشته پروتز دندان، که بهعنوان مرحله نهایی درمان بیماران با از دست دادن دندانها مطرح است، تلاشها و دستاوردهای چشمگیری در زمینه جایگزینی دندانهای از دست رفته به صورت مصنوعی دیده میشود.
وی در رابطه با رشته پروتز توضیح داد: رشته پروتز دندان بهدلیل نقش کلیدی خود در درمان بیماران پس از بروز آسیبهای دندانی، بیشتر بر ارائه راهکارهای درمانی متمرکز است تا پیشگیری. متأسفانه در سالهای اخیر، با وجود بحثهای فراوان درباره اهمیت سلامت دهان و دندان در سطح کلان و برنامهریزیهای دولتی، اقدامات عملی و پیشگیرانه آنچنان که انتظار میرود، انجام نشده است. امید میرود که در آینده برنامههای مؤثرتری در این زمینه اجرا شود.
مشرف افزود: در حال حاضر، دندانپزشکی دیجیتال به عنوان پیشرفتهترین روش درمانی در سطح جهان شناخته میشود که بسیاری از فرآیندهای سنتی و دستی را جایگزین کرده و با استفاده از فناوریهای رایانهای، دقت و کیفیت درمان را افزایش میدهد. خوشبختانه، ایران در زمینه دندانپزشکی دیجیتال پیشرفت قابل توجهی داشته و با وجود محدودیتهای موجود، عقبماندگی قابل توجهی نسبت به دنیا ندارد.
وی اعلام کرد: نشستها و سمپوزیومهای تخصصی دندانپزشکی دیجیتال با حضور سخنرانان برجسته و ارائه کیسهای درمانی دیجیتال، گواهی بر توانمندی و فعالیتهای گسترده در این حوزه است. فناوریهایی مانند تصویربرداری سهبعدی و عکسهای دیجیتال، امکان جراحیهای دقیقتر و درمانهای نوین را فراهم کردهاند، اما هنوز چالشهایی در زمینه آموزش و هزینه تجهیزات دیجیتال وجود دارد که مانع از استفاده گستردهتر این تکنولوژی شده است.
مشرف اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد فعالیتهای لابراتوارهای دندانپزشکی کشور به صورت دیجیتال انجام میشود و تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد درمانهای دندانپزشکی نیز از روشهای دیجیتال بهره میبرند. اگرچه این آمار رسمی و دقیق نیست، اما نشاندهنده روند رو به رشد و پذیرش فناوریهای نوین در کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت سلامت دهان و دندان و نقش فناوریهای دیجیتال در ارتقای کیفیت درمان، نیازمند حمایتهای بیشتر دولتی، آموزشهای تخصصی و فرهنگسازی در بین جامعه و دندانپزشکان هستیم تا این روند توسعه یابد و خدمات بهتر و موثرتری به بیماران ارائه شود.
