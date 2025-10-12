به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در «هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه»، گفت: طوفان الاقصی فقط در فلسطین نبود و در همه دنیا گسترده شد، این خونهای ملتهای منطقه بود که ثمر داد، در نهایت همه کمک کردند، تا جنگ متوقف شود اما هنوز جنگ پایان نیافته است.
وی ادامه داد: جنگ بزرگ هنوز در تمام عرصهها ادامه دارد، ویرانههای زیادی به وجود آمده است؛ در غزه این تصویر و رسانه است که حجم ویرانی و خرابی را نشان میدهد؛ کرانه باختری هنوز یک زخم کهنه است، شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی هنوز ادامه دارد.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی پایه و اساس همه مشکلات در جهان است، بیان کرد: رژیم صهیونیستی بدون رسیدن به اهداف خود جنگ را با ملت فلسطین و دیگر ملتها ادامه میدهد، لذا باید در سطح نخبگان و هنرمندان برای وجدان بشری همه سهم ایفا کنند. بیداری جهانی شکل گرفته است به گونهای که در آخرین نظر سنجی نیویورک تایمز اعلام کرده است که ۴۷ درصد مردم آمریکا حمایت کامل را در همه بخشها از رژیم صهیونیستی داشتند اما پس از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۵ این حمایتها به ۳۴ درصد رسید.
ابوشریف در بخشی از سخنانش گفت: همینطور در یک نظرسنجی دیگری در آمریکا ۶۰ درصد از سن ۱۸ تا ۲۵ سال مقاومت را تأیید میکنند و این اعداد و ارقام آمریکاییها را ترسانده و میخواهند که اسرائیلیها را نجات دهند و ما باید مانع شویم و به مقاومت خود ادامه دهیم.
وی همچنین گفت: ما باید مانع هرگونه عادی سازی در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی شویم. جشن ما فقط شادی برای آتش بس نیست بلکه هدف ما این است که اسرائیل را بازگردانند که ترامپ نیز چندین بار گفته است که باید بازپروری شود و ما باید رو در رو بایستیم و آماده باشیم.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با تاکید بر اینکه جهاد فقط یک جبهه نیست، گفت: جهاد در همه عرصهها است و ما از جمهوری اسلامی برای حمایتهایش تقدیم میکنیم و قدردان شهدای جمهوری اسلامی هستیم، از یمن و لبنان سپاسگزاریم که در کنار ملت فلسطین ایستادهاند همینطور از عراق و تمام ملتهای منطقه و آزادگان عالم که برای کمک به فلسطین برخاستند تشکر میکنند.
