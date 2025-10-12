الدیلمی : ترامپ یک مجرم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه»، گفت: از برگزارکنندگان این اجلاس و جمهوری اسلامی برای برگزاری این سمینارها تشکر می‌کنم. این‌ها در چهارچوب حمایت از همه میادین جبهه مقاومت فلسطین است و یادبودی برای حمایت از رنج‌های مردم فلسطین است. در رأس این رنج‌ها در این جامعه کودکان و زنان هستند که هزینه‌های بالایی را برای این جنگ گسترده دادند.

وی ادامه داد: طوفان الاقصی اثبات کرد که همه سازمان‌های بین‌المللی یک وهم و خیالی بیش نیستند، هفت اکتبر روزی از ایام الله بود و فراموش نکنیم که دنیا از توحش رژیم صهیونیستی حمایت کرد و دیدند که نمی‌شود با رژیم صهیونیستی همزیستی کرد.

سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: حامی رژیم صهیونیستی ایالات متحده آمریکا بود و ترامپ رئیس جمهور این کشور یک مجرم است، نباید حجم این جرایم را فراموش کنیم که متوجه مردم فلسطین و امت اسلام شده است.

الدیلمی در بخشی از سخنانش به شعر یکی از شعرای عرب اشاره کرد و گفت: خداوند ارزش اصحاب دین خود را می‌داند، امروز بعد از گشوده شدن معابر و گام اولی که برای شکستن این محاصره اتخاذ شده است، باید چشم ما باز باشد و دست‌های ما بر ماشه باشد؛ این دشمن ما اهل خیانت و پیمان شکنی است و به توافق‌های بین‌المللی التزامی ندارد.

وی تاکید کرد: محور مقاومت با ایثارگری خود چیزهایی را ایثار کرده است که گروه دیگری ایثار نمی‌کنند، آنها نشان دادند که ایستادگی تنها مسیر پیروزی است. رژیم صهیونیستی دنبال توافق نبود، الا پس از آنکه ملت فلسطین ایستادگی کردند، اینطور دشمن مجبور شد برای صلح التماس کند. این یک تسلسلی است از شکست‌های رژیم صهیونیستی و ما به دشمن می‌گوییم اگر به میدان بازگردید ما هم باز خواهیم گشت و خدا با ما است.

سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: ما تا زمانی که دشمن محاصره را رفع کند همراه برادران فلسطینی خود خواهیم بود. برادران عزیز؛ نباید از جنایت‌های رژیم صهیونیستی غفلت بکنیم، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و مقامات نظامی رژیم صهیونیستی تاکید می‌کنند که جنگ آنها علیه محور مقاومت ادامه خواهد یافت.

الدیلمی گفت: ما این وظیفه را بر عهده گرفتیم و حس کردیم که باید از مردم فلسطین حمایت بکنیم و این وظیفه را ادامه می‌دهیم.