الحاج حسن: بیش از ۵۰ هزار زن در غزه به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، یسرا الحاج حسن از فلسطین در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» به مشکلات زنان و نوزادان در غزه اشاره کرد و گفت: ۳۰۰۰ نفر از زنان باردار زایمان زود هنگام کردند و ۵۰۰۰ جنین از دنیا رفتند. بیش از ۵۰ هزار زن به شهادت رسیدند.

وی افزود: بسیاری از زنان بدون امکانات اولیه و بدون سرپرست در غزه زندگی می‌کنند و نمی‌توانند لقمه نان برای خانواده‌شان تهیه کنند.

الحاج حسن گفت: بیش از ۱۷۰۰ پزشک زن و مرد در غزه شهادت رسیدند، در واقع کودکی در غزه وجود ندارد و باید با صداقت به شما بگویم که کمترین امکانات تأمین غذا و تعلیم برای کودکان وجود ندارد و در همه جای دنیا مدارس افتتاح شدن اما در غزه نه مدرسه‌ای وجود دارد و نه معلمی وجود دارد. کودکان در غزه دچار سو تغذیه شدند و بیش از ۱۷۰۰ کودک متولد شده به دلیل آنکه مادرشان در قحطی زندگی می‌کردند و قرص اسید فولیک در اختیار آنها نبود، در نتیجه فرزندان ناقصی را از نظر جسمی و فکری متولد کردند.

وی گفت: غزه از مشکلات اجتماعی و پزشکی بسیاری رنج می‌برد و توقف جنگ فرصتی برای استراحت و آرامش زنان و کودکان فلسطینی خواهد بود و از خداوند می‌خواهم که خداوند امنیت به فرزندان ما در غزه بدهد. از جمهوری اسلامی ایران و همه محور مقاومت و دولت‌هایی که در کنار ما بودند تشکر می‌کنیم.