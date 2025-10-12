به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ماهر رئیس مجمع علمای لبنان در «هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه»، گفت: کودکان در فلسطین، ایران، عراق و یمن توسط دشمن صهیونیستی که وزنی ندارد به شهادت میرسند. این رژیم احترام به کودکان نمیگذارد و من به همه کودکان سلام میگویم.
وی ادامه داد: از دستاندرکاران این برنامه میخواهند که پیام کودکان و نوجوانان را آمریکاییها و اسرائیلیها منتقل نکنند چرا که آنها دشمن هستند و اساساً فهمی از این پیامها ندارند. امیدوارم این پیام به کسانی که عادی سازی روابط کردند، برسد آنهایی که نمیدانند دشمنشان چه کسی است.
شیخ ماهر بیان کرد: مردم از ما سوال میپرسند که چرا دشمن کودکان را به شهادت میرساند؟ ما به عنوان اهل سنت آنچه که در کربلا رخ داد و علی اصغر هدف قرار گرفت باز یادآور میشویم، دشمن از سلاح ما نمیترسد بلکه از ایمان ما میترسد و در واقع از جامعه ما میترسد؛ علما و فقهای ما سلاح را به ایمان در قلبها تبدیل کردهاند، سپس دستی که سلاح را حمل میکند.
رئیس مجمع علمای لبنان تصریح کرد: آن چیزی که در لبنان گفتم را اینجا نیز تکرار میکنم که ما اجازه نمیدهیم که سلاح حزب الله تحویل داده شود و خلع سلاح جبهه مقاومت صورت بگیرد و ما علمای اهل سنت اجازه نمیدهیم؛ ما با این مقابله میکنیم چرا که تسلیم سلاح خیانت است ما معتقدیم که این دست الهی است که مقاومت با سلاح تجهیز کرده است.
شیخ ماهر افزود: ما نمیترسیم، تسلیم نمیشویم و مقاومت را ادامه میدهیم. مسیحیان و دیگر ادیان نیز از جبهه مقاومت حمایت میکنند، این اشتباه است که فکر میکنند فقط شیعیان از جبهه مقاومت حمایت میکنند ما نیز از جبهه مقاومت حمایت میکنیم.
