به گزارش خبرنگار مهر، منور عباس فعال سیاسی از کشور پاکستان در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه»، گفت: مردم غزه فداکارهایی برای جهان اسلام انجام دادند. مردم غزه بدون هیچ کمکی مقاومت می‌کنند. شاهد بودیم که بیش از ۱۹ هزار دانش آموز کشته شدند. بیش از ۷۰ هزار نفر به شهادت رسیدند و روزنامه نگاران سرکوب شدند و جنگ توسعه یافت.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به دنبال عادی سازی روابط خود با برخی از کشورهای عربی است؛ شاهد تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران هستیم که مسئولیت کمک به مردم فلسطین را به دوش کشیده است.

منور عباس خاطر نشان کرد: من فکر می‌کنم ایران یک کشور بزرگی در میان رهبران کشورهای عربی که خودشان را به کوری زده‌اند، است. شاعر کشور ما سال‌ها پیش شعر سروده بود و در آن آورده بود که اگر تهران ژنو شود سرنوشت دنیا عوض می‌شود. قدرتی است که می‌تواند رژیم صهیونیستی را از بین ببرد.

این فعال سیاسی پاکستان گفت: رهبران اسرائیل باید درک کنند که کشورهایی مانند ایران که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، فقط خدا را ابرقدرت می‌دانند. اسنپ بک، تحریم‌ها و نظارت‌های آژانس تنها به مردم ایران اعمال نشد. امام خامنه‌ای سخنان زیبای فرمودند و گفتند که کشورهای مسلمان متحد نیستند در حالی که باید امت شوند؛ حالا جدا افتاده‌ایم و رهبر ایران گفتند که باید امت تشکیل دهیم و با تجمیع منابع و همکاری متحد و قدرتمند شویم.