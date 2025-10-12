  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

شیخ نعیم قاسم: «نسل‌های سید» در مسیرولایت امام خامنه‌ای ثابت قدم هستند

شیخ نعیم قاسم خطاب به نوجوانان و جوانان فرهنگی وابسته به حزب الله گفت: شما پیشگامان عدالت و نسل‌های سید در مسیر ولایت به رهبری امام خامنه‌ای هستید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در اظهاراتی در مراسم جمعیت فرهنگی حزب الله لبنان گفت: ما به عنوان رهبران و پیشروان در صحنه‌ای از پاک‌ترین صحنه‌ها گرد هم می‌آییم که اراده زندگی عزیز را نشان می‌دهد.

وی خطاب به جوانان و نوجوانان جمعیت کشافة الامام مهدی (عج) ارگان فرهنگی حزب الله لبنان گفت: شما آینده روشن و پیشگامان راستی و عدالت هستید. شما نسل‌های سید در مسیر ولایت به رهبری امام خامنه‌ای هستید.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: سید شهید، سرور شهدای امت است که شما را برای ساختن عهد و عزم و امید برای آینده‌تان پرورش داد تا با راه خدا، راه زندگی عزیز و مجاهدان و شهدا و راه سعادت در دنیا و آخرت آشنا شوید و به رستگاری بزرگی دست یابید.

وی تاکید کرد که تحت هر شرایطی باید امید به وعده صادق و موعود به آینده‌ای بهتر باقی بماند. حتی اگر زلزله‌ها و سختی‌ها از هر سو شما را احاطه کرده باشند، شما بر اطاعت از خدا ثابت‌قدم هستید.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله خطاب به نوجوانان حزب الله تصریح کرد: شما در مسیر مقاومت هستید و منظور ما از مقاومت، جامع‌ترین و گسترده‌ترین آن است، زیرا یک گزینه تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه مقاومت، جهاد نفس و دشمن، و قدرت ایمان و اراده و موضع و پایداری و عزت و استقلال است، ابراز داشت که مقاومت، انتخاب جوانان و دختران و مردان و زنان است و تربیت خوب مبتنی بر اصالت و حب وطن و دفاع از خانواده و عزیزان است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما در شما نور و بخشش و فداکاری و خدمت به جامعه و رشد جوانان بر پایه استقامت را می‌بینیم. من شما را به ایمان خالص به خدا و نیکی به والدین و تحصیلات دینی و علمی و اینکه از سربازان امام مهدی (عج) باشید، توصیه می‌کنم.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: افتخار می‌کنم که در میان شما هستم، شما را دوست دارم و آرزو می‌کنم که با هم در انتظار امام مهدی (ع) باشیم.

