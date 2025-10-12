به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در اظهاراتی در مراسم جمعیت فرهنگی حزب الله لبنان گفت: ما به عنوان رهبران و پیشروان در صحنه‌ای از پاک‌ترین صحنه‌ها گرد هم می‌آییم که اراده زندگی عزیز را نشان می‌دهد.

وی خطاب به جوانان و نوجوانان جمعیت کشافة الامام مهدی (عج) ارگان فرهنگی حزب الله لبنان گفت: شما آینده روشن و پیشگامان راستی و عدالت هستید. شما نسل‌های سید در مسیر ولایت به رهبری امام خامنه‌ای هستید.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: سید شهید، سرور شهدای امت است که شما را برای ساختن عهد و عزم و امید برای آینده‌تان پرورش داد تا با راه خدا، راه زندگی عزیز و مجاهدان و شهدا و راه سعادت در دنیا و آخرت آشنا شوید و به رستگاری بزرگی دست یابید.

وی تاکید کرد که تحت هر شرایطی باید امید به وعده صادق و موعود به آینده‌ای بهتر باقی بماند. حتی اگر زلزله‌ها و سختی‌ها از هر سو شما را احاطه کرده باشند، شما بر اطاعت از خدا ثابت‌قدم هستید.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله خطاب به نوجوانان حزب الله تصریح کرد: شما در مسیر مقاومت هستید و منظور ما از مقاومت، جامع‌ترین و گسترده‌ترین آن است، زیرا یک گزینه تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه مقاومت، جهاد نفس و دشمن، و قدرت ایمان و اراده و موضع و پایداری و عزت و استقلال است، ابراز داشت که مقاومت، انتخاب جوانان و دختران و مردان و زنان است و تربیت خوب مبتنی بر اصالت و حب وطن و دفاع از خانواده و عزیزان است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما در شما نور و بخشش و فداکاری و خدمت به جامعه و رشد جوانان بر پایه استقامت را می‌بینیم. من شما را به ایمان خالص به خدا و نیکی به والدین و تحصیلات دینی و علمی و اینکه از سربازان امام مهدی (عج) باشید، توصیه می‌کنم.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: افتخار می‌کنم که در میان شما هستم، شما را دوست دارم و آرزو می‌کنم که با هم در انتظار امام مهدی (ع) باشیم.