  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

حزب‌الله بزرگترین مراسم فرهنگی دنیا را با حضور ۷۵ هزار نفر برگزار کرد

منابع رسانه‌ای لبنانی اعلام کردند که حدود ۷۵ هزار نوجوان و جوان لبنانی در مراسم فرهنگی بزرگ حزب الله شرکت کردند که آن را به بزرگترین مراسم فرهنگی و پیشاهنگی دنیا تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المنار اعلام کرد که در مراسم فرهنگی «نسل‌های سید» که با حضور گسترده نوجوان و جوانان دختر و پسر حامی حزب الله لبنان در بیروت برگزار شد، ۷۴۴۷۵ نفر مشارکت داشتند.

به این ترتیب این مراسم که امروز در ورزشگاه کمیل شمعون در بیروت برگزار شد، بزرگترین مراسم فرهنگی و پیشاهنگی از نوع خود در تمام دنیا لقب گرفت.

این گردهمایی به پاس وفاداری و گرامیداشت یاد و خاطره شهادت سید شهدای امت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و همچنین جشن چهلمین سالگرد تأسیس جمعیت فرهنگی امام مهدی برگزار شد.

کد خبر 6619993

