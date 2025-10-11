  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

حزب الله لبنان: حملات دشمن اسرائیلی باید متوقف شود

حزب الله لبنان: حملات دشمن اسرائیلی باید متوقف شود

حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه و سنگین امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، به شدت از سکوت جهان عرب و جامعه جهانی در برابر تجاوزات تل آویو انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جاده المصیلح – النجاریه در جنوب لبنان را که تعدادی شهید و زخمی و خسارات مادی گسترده برجا گذاشت، به ‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله حمله بامداد امروز دشمن اسرائیلی به جاده المصیلح-النجاریه در جنوب لبنان که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و نیز خسارات سنگین منجر شد را محکوم می کند و این در راستای حملات متوالی و عامدانه به غیرنظامیان بی پناه و به زیرساختهای اقتصادی و ممانعت از بازگشت مردم به زندگی عادی شان است.

حزب الله بیان کرد: این تجاوزات بخشی از سیاست های عامدانه و متوالی دشمن اسرائیلی و نشانگر زورگویی و اقدامات جنایتکارانه متوالی رژیم صهیونیستی است که در مقابل دیدگان کشورهای ضامن آتش بس و کمیته نظارت بر آتش بس و در سایه سکوت عربی و بین المللی و حمایت کامل آمریکاست که این رژیم را به تداوم تجاوزاتش به لبنان و منطقه گستاخ کرده است.

حزب‌الله خواستار موضع‌گیری قاطع دولت لبنان، حفظ وحدت ملی، تحرک دیپلماتیک فوری و ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات رژیم صهیونیستی شد و بیان کرد: این حملات، ضرورت همبستگی ملی همه لبنانی ها و موضع قاطع در سطح چالشها و تهدیدات کنونی و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی گسترده و تحرک فعال در محافل عربی و بین المللی و شکایت به شورای امنیت به منظور فشار بر دشمن اسرائیلی برای توقف حملاتش را می طلبد.

در بیانیه حزب الله آمده است: حملات اسرائیلی نمی تواند ادامه داشته باشد و باید با آن مقابله کرد. دولت باید به مسئولیت ملی خود در قبال ملتش عمل کرده و به وظایف خود به عنوان حامی آتش بس عمل کند. ما به مردم شریف و ثابت قدم خود که با قاطعیت در برابر تجاوز ایستادگی می‌کنند و برای اثبات حق خود بر سرزمینشان و زندگی با عزت در وطنشان فداکاری‌های بزرگی می‌کنند، درود و احترام می‌فرستیم.

کد خبر 6618931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها