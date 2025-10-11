حزب الله لبنان: حملات دشمن اسرائیلی باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جاده المصیلح – النجاریه در جنوب لبنان را که تعدادی شهید و زخمی و خسارات مادی گسترده برجا گذاشت، به ‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله حمله بامداد امروز دشمن اسرائیلی به جاده المصیلح-النجاریه در جنوب لبنان که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و نیز خسارات سنگین منجر شد را محکوم می کند و این در راستای حملات متوالی و عامدانه به غیرنظامیان بی پناه و به زیرساختهای اقتصادی و ممانعت از بازگشت مردم به زندگی عادی شان است.

حزب الله بیان کرد: این تجاوزات بخشی از سیاست های عامدانه و متوالی دشمن اسرائیلی و نشانگر زورگویی و اقدامات جنایتکارانه متوالی رژیم صهیونیستی است که در مقابل دیدگان کشورهای ضامن آتش بس و کمیته نظارت بر آتش بس و در سایه سکوت عربی و بین المللی و حمایت کامل آمریکاست که این رژیم را به تداوم تجاوزاتش به لبنان و منطقه گستاخ کرده است.

حزب‌الله خواستار موضع‌گیری قاطع دولت لبنان، حفظ وحدت ملی، تحرک دیپلماتیک فوری و ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات رژیم صهیونیستی شد و بیان کرد: این حملات، ضرورت همبستگی ملی همه لبنانی ها و موضع قاطع در سطح چالشها و تهدیدات کنونی و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی گسترده و تحرک فعال در محافل عربی و بین المللی و شکایت به شورای امنیت به منظور فشار بر دشمن اسرائیلی برای توقف حملاتش را می طلبد.

در بیانیه حزب الله آمده است: حملات اسرائیلی نمی تواند ادامه داشته باشد و باید با آن مقابله کرد. دولت باید به مسئولیت ملی خود در قبال ملتش عمل کرده و به وظایف خود به عنوان حامی آتش بس عمل کند. ما به مردم شریف و ثابت قدم خود که با قاطعیت در برابر تجاوز ایستادگی می‌کنند و برای اثبات حق خود بر سرزمینشان و زندگی با عزت در وطنشان فداکاری‌های بزرگی می‌کنند، درود و احترام می‌فرستیم.