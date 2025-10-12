  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

ریسک فعالیت‌های اکتشافی کاهش می‌یابد

معاون وزیر صمت گفت: برنامه جدید ایمیدرو برای سرمایه‌گذاران کاهش ریسک فعالیت‌های اکتشافی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نخستین جلسه شورای معاونان این سازمان، بر کاهش ریسک فعالیت‌های اکتشافی به عنوان برنامه جدید سازمان تاکید کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها در جهت کاهش ریسک اکتشاف برای شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک مقیاس باشد و ایمیدرو بتواند با بهره‌گیری از بازوهای اجرایی و حمایتی خود - از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی-؛ مشوق‌هایی ارائه دهد.

وی ادامه داد: این سازمان باید بتواند طوری سیاستگذاری کند که شرکت‌ها و بخش خصوصی در بسته‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین تاکید کرد: شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه طرح‌های جدید را با هماهنگی ایمیدرو اجرا کنند و در این مسیر توسعه زیرساخت و توجه به مسائل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش به اثرگذاری این سازمان در اقتصاد کشور به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی، اشاره کرد و گفت: جایگاه ایمیدرو با حضور و مشارکت نیروهای آن بازیابی می‌شود.

سمیه رسولی

