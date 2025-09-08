جذب ۲۰ همت سرمایه بخش خصوصی در بخش اکتشاف

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش اسماعیلی اظهار کرد: تولید دادههای پایه یکی از کم هزینه ترین، اما خطرپذیرترین بخش سرمایه گذاری در زنجیره معدنی است. پس برای کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشافات معدنی، تولید دادههای پایه را به صورت استاندارد انجام میدهیم.
معاون وزیر صمت گفت: تولید این دادهها دستکم به ۱۵ همت سرمایهگذاری نیاز دارد که از عهده دولت خارج است. به همین منظور برنامههایی تدوین شده که از مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی محدودههای معدنی استفاده شود.
وی بیان کرد: در این خصوص برای ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع بسته سرمایهگذاری تعریف کردهایم که این بستهها از پنجهزار کیلومتر مربع تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع را شامل میشود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با اشاره به تدوین شرح خدمات بخش خصوصی در این بستههای سرمایهگذاری، گفت: در مرحله بعدی معاونت معدنی وزارت صمت، آگهی جذب مشارکت بخش خصوصی را اعلام میکند تا بین بخش خصوصی، معاونت معدنی و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور قرارداد امضا شود.
اسماعیلی با بیان اینکه در این مرحله فقط سرمایه مهم است و تخصص مدنظر نیست، گفت: پس از مشخص شدن سرمایهگذار، باید شرکت متخصص در امر اکتشاف را معرفی کند و متخصصان سازمان زمین شناسی و اکتشافاتمعدنی کشور صلاحیت حرفهای این شرکتها را احراز و بر عملکرد آنها هم نظارت خواهند کرد.
بر اساس اعلام سازمان زمین شناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، وی با بیان اینکه بستههای تعریف شده به ارزش ۳۰ همت است، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال دستکم ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در بخش اکتشاف جذب شود.
معاون وزیر صمت در خصوص مشوقهایی که برای ترغیب بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، افزود: در بستههای سرمایهگذاری، ریسک سرمایهگذاری برای بخش خصوصی به صفر رسیده و این بستهها طوری طراحی شده که بخش خصوصی هر مبلغی بیاورد برایش عایدی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: در صورتی که عایدی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد، معاونت امور معدنی وزارت صمت از داشتههای خودش در نقاط دیگر، معادل سرمایهگذاری انجام شده در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد؛ بنابراین ریسک برای بخش خصوصی صفر خواهد بود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: بنا به تجربه و همچنین مطالعات انجام شده، امکان ندارد نقطهای از کشور اکتشافی انجام شود، اما مواد معدنی کشف نشود؛ بنابراین عایدی بخش خصوصی در این سرمایه گذاری قطعی خواهد بود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر بستههای سرمایهگذاری سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، ایمیدرو با محوریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) هم ۳۰ بسته سرمایهگذاری اکتشافات معدنی به ارزش ۱۸ و نیم همت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی تعریف کردهاند و هم اکنون مرحله نخست آن به مزایده گذاشته شده است.
معاون وزیر صمت در خصوص تفاوت بستههای سرمایه گذاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با بستههای ایمپاسکو گفت: در بستههای ایمپاسکو محدودههایی را که به پروانه کشف رسیدهاند به مزایده عمومی میگذارند؛ یعنی در محدودهای مشخص که ظرفیت معدنی آن شناسایی شده، از وزارت صمت پروانه کشف گرفتهاند، استعلامها را هم انجام دادهاند و سرمایهگذار مستقیم برای اکتشاف میرود.
وی افزود: در بستههای سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، زمینی که کاری روی آن انجام نشده یا اگر کار انجام شده دادههای مطالعاتی آن تکمیل نشده و نزدیک به صفر است، سرمایهگذار باید از صفر شروع کند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تاکید کرد: محدودههای ما در هر بسته حداقل پنجهزار کیلومتر مربع است و تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع هم خواهد بود، اما بستههای ایمیدرو در حد چند کیلومترمربع است.
