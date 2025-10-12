راه اندازی ۱۳ پایگاه نوآوری در ۹ شهرستان حوضه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بیتا احمدیان در این زمینه با اشاره به اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه و کاهش منابع آبی استان گفت: افزایش دما در تابستان و کاهش غیرطبیعی دمای زمستان‌ها به همراه کاهش نزولات جوی، منابع آب سطحی و زیرزمینی را کاهش داده است. توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، به ویژه در بخش علوفه‌ای، جایگزین مناسبی برای محصولات پرآب‌بر مانند یونجه و ذرت علوفه‌ای محسوب می‌شود.

وی افزود: این پایگاه‌ها با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، دانشگاه ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده و از فروردین ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

احمدیان عنوان کرد: پایگاه‌ها در شهرستان‌های ارومیه، سلماس، نقده، اشنویه، مهاباد، بوکان، چهار برج، شاهین‌دژ و میاندوآب به فعالیت مشغول هستند و شامل پایگاه‌های معرفی چغندر علوفه‌ای، ارزن، سرگوم، پایگاه گردشگری کشاورزی و پایگاه آبیاری هوشمند می‌شوند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان تصریح کرد: این مراکز نقش مهمی در ارتقای دانش کشاورزان و اصلاح الگوی کشت منطقه دارند و امکان بازدید ترویجی برای کشاورزان سایر شهرستان‌ها نیز فراهم شده است.