اجرای ۴ پروژه عمرانی در حوزه شهرستان سلماس

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون ظهر سه شنبه در دیدار با دادستان سلماس بررسی روند اجرای طرح‌های راه و شهرسازی در این شهرستان، اظهار کرد: پروژه راهسازی قطعه ۴ محور سلماس - خوی ۱۳ کیلومتر بوده که ۱۰ کیلومتر آن به اتمام رسیده و عملیات اجرایی در ۳ کیلومتر باقی‌مانده در دست اجراست که در حال حاضر عملیات آسفالت ریزی در این محور در انجام می‌شود.

وی ادامه داد: قطعه ۴ محور سلماس - خوی از نقاط حادثه خیز در ایام مختلف فصلی است و با اتمام این طرح کل محور سلماس - خوی به صورت چهار خطه شده و این محور به صورت ایمن سازی شده زیربارترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: پروژه احداث پل زیرگذر راه آهن قره تپه همراه با سازه نگهبان از دیگر طرح‌های حوزه شهرستان سلماس بوده که جهت اجرای پروژه تعریض و بهسازی محور سلماس خوی در حال اجراست.

آرامون ادامه داد: این پل با دهانه ۱۷ متری با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال جهت عبور دو خطه ریل راه آهن برای ایستگاه قره تپه پیش‌بینی شده است و پروژه احداث پل زیرگذر راه آهن قره تپه سلماس در راستای چهار خطه کردن محور سلماس- خوی انجام می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار کرد: احداث و تکمیل ندامتگاه سلماس از دیگر طرح‌های مهم بوده که در حال حاضر تکمیل و اتمام آن در مراحل پایانی قرار دارد.

وی گفت: به جهت نیاز منطقه و اهمیت کاهش بار ترافیکی محور اصلی ارومیه _سلماس و کاهش تصادفات احتمالی؛ مطالعات اولیه این طرح با پیش بینی اعتبار بالغ بر ۲ همت به اتمام رسیده و با پیگیری‌های انجام شده و حمایت‌های مقام عالی استان مجوزهای زیست محیطی و پدافند غیرعامل این طرح اخذ شده است و این طرح در مرحله اخذ مجوز ماده ۲۳ جهت تأمین اعتبار و پیمان سپاری است.