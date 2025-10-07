سرمست:احیای دریاچه ارومیه نیازمند مدیریت تنش آبی و تغییر الگوی کشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در نشست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که به ریاست محمدرضا عارف معاون اول دولت در مورد بررسی آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه برگزار شد با بیان اینکه مسأله دریاچه ارومیه فرااستانی و فراملی است، گفت: ضروری است اجماعی ملی و بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه شکل بگیرد. باید با هم افزایی همزمان در سطح منطقه‌ای و ملی، همه اقدامات لازم اجرایی شود.

وی بر ضرورت تامین مالی برنامه‌های احیای دریاچه تاکید کرد و گفت: باید منابع مالی از مراجع مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی تامین شود.

وی با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت منطقه گفت: ضمن تغییر الگوی کشت از محصولات پرآب به محصولات کم‌آب، باید به معیشت کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه توجه ویژه شود.

سرمست خواستار مدیریت تنش آبی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب شد و گفت: برای احیای دریاچه ارومیه باید از تجربیات جهانی و شیوه‌های جدید از حمله سیستم‌های نوین آبیاری استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار برنامه باروری سازی ابرها در منطقه گفت: ضروری است با استقرار هواپیمای بارورسازی ابرها، در حد توان برای کاهش اثرات خشکسالی و تقویت منابع آبی تلاش کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از اهتمام معاون اول دولت خواستار استمرار جلسات کارگروه احیای دریاچه ارومیه و عزم ملی برای اجرای برنامه‌های نجات دریاچه شد.