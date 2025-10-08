وجود ۱۱۶هزار حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه؛لزوم اصلاح الگوی کشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در گفتگوی خبری در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، افزود: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۴۲ هزار و ۱۴۶ چاه مجاز و ۷۳ هزار و ۷۵۵ چاه غیرمجاز وجود دارد؛ متأسفانه حتی از برخی چاههای مجاز نیز بیش از حد تعیینشده برداشت میشود که این موضوع نیازمند اصلاح و نظارت جدی است.
وی با تاکید بر اینکه الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه باید اصلاح شود، اظهار کرد: باید از کشتهای غیرمجاز و پرمصرف جلوگیری به عمل آید؛ توسعه بیرویه کشاورزی نیز باید متوقف شود تا تعادل منابع آب حفظ شود.
رحمانی گفت: در این زمینه، تفاهمنامهای با سازمان فائو در دست امضاست تا در زمینه اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، همکاریهای علمی و فنی انجام شود؛ آثار و نتایج تصمیمات نیز از طریق سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.
جدیدترین تجهیزات هواشناسی در حوضه دریاچه ارومیه نصب شده است
استاندار آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر بهترین و جدیدترین تجهیزات هواشناسی در حوضه دریاچه ارومیه نصب شده است تا اطلاعات دقیق و لحظهای برای تصمیمگیریهای مربوط به احیای دریاچه در اختیار کارشناسان قرار گیرد.
رحمانی افزود: همچنین دانشگاه ارومیه مسئول بررسی و اعلام نتایج اقدامات انجامشده در روند احیای دریاچه است تا فرآیندها بهصورت علمی و مستند دنبال شوند.
وی یادآور شد: در کنار این اقدامات، طرحهای ترویجی و آموزشی برای افزایش آگاهی و همراهی مردم اجرا خواهد شد؛ مشارکت و همکاری مردم در این مسیر بسیار حیاتی است؛ چراکه بدون حضور و همراهی همگانی، احیای دریاچه ارومیه به نتیجه نخواهد رسید.
بارورسازی ابرها در راستای احیای دریاچه ارومیه
وی با بیان اینکه در راستای احیای دریاچه ارومیه، بارورسازی ابرها نیز در برنامه قرار گرفته است، گفت: تصمیمات مناسبی در این زمینه اتخاذ شده و با توجه به شرایط اقلیمی و آبوهوایی، این طرح بهصورت عملیاتی اجرا خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: بدون تردید، یکی از مهمترین اقدامات در مسیر احیای دریاچه ارومیه، کاهش مصرف آب است؛ در همین راستا، سرمایهگذاری در صنایع جدید آببر در استان متوقف خواهد شد تا فشار بیشتری بر منابع آبی وارد نشود.
وی با تاکید بر اینکه کشت جایگزین در استان با جدیت در حال پیگیری است و اصلاحات لازم در این زمینه باید انجام شود؛ همچنین از توسعه کشت محصولات آببر جلوگیری خواهد شد، افزود: براساس برنامهریزیها، مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید ۶۰ درصد کاهش یابد و این امر باید در قالب یک نهضت مردمی و با مشارکت فعال کشاورزان محقق شود.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اقدامات لازم برای تغییر الگوی کشت و ترویج کشت محصولات کمآببر در استان آغاز شده و برنامههای آموزشی و ترویجی در این زمینه در حال اجراست، گفت:
بررسیها نشان میدهد که در بسیاری از مناطق، با اجرای تغییر الگوی کشت، ضمن کاهش قابل توجه مصرف آب، درآمد کشاورزان نیز افزایش یافته است؛ بنابراین این اقدام، هم به نفع مردم و هم به نفع محیط زیست خواهد بود.
دریاچه ارومیه هنوز زنده است؛ مردم ناامید نباشند
رحمانی با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه هنوز زنده است و قابلیت احیا دارد؛ مردم نباید ناامید شوند؛ اگر آب کافی به دریاچه برسد، دریاچه دوباره زنده خواهد شد، گفت: اکنون زمان آن رسیده است که با همراهی و مشارکت مردم، از طریق کاهش مصرف آب، روند احیای دریاچه ارومیه سرعت گیرد.
وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید بهطور جدی پایکار باشد و تمامی اقدامات و مأموریتهای خود را بر محور احیای دریاچه ارومیه متمرکز کند؛ همچنین، فعالیتهای ترویجی و آموزشی در این حوزه باید تقویت شود تا کشاورزان با آگاهی کامل در مسیر اصلاح الگوی مصرف گام بردارند.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: براساس اعلام برخی از دانشگاهها، پل میانگذر و راه احداثشده در دریاچه ارومیه نیز در کاهش تراز آبی آن تأثیرگذار بوده است؛ در صورت نیاز، اصلاحات فنی در این سازهها برای بهبود جریان آب و کمک به احیای دریاچه انجام خواهد شد.
افزایش مصرف آب متهم اول ردیف خشکی دریاچه ارومیه است
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بیتردید، افزایش مصرف آب متهم ردیف اول خشکی دریاچه ارومیه است؛ زیرا در کنار تغییر الگوی بارش و کاهش نزولات آسمانی، مصرف بیرویه آب بهویژه در بخش کشاورزی، به بحران دامن زده است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر، میزان بارش کاهش یافته و نوع آن نیز تغییر کرده است، افزود: امروز بارش برف به باران تبدیل شده، بارانها رگباری و کوتاهمدت شدهاند و بخش زیادی از آن نیز پیش از نفوذ در زمین، تبخیر میشود.
رحمانی گفت: این شرایط به ما درسی بزرگ میدهد؛ در کنار کاهش بارش و آورد طبیعی، باید مصرف آب نیز کاهش مییافت؛ اما متأسفانه مصرف افزایش یافته است؛ اکنون همه باید دستبهدست هم دهند تا مصرف آب در استان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در این مسیر، درآمدهای جایگزین برای مردم استان، بهویژه در بخش کشاورزی، در حال بررسی و برنامهریزی است تا معیشت مردم آسیب نبیند، افزود: برای احیای دریاچه ارومیه از نظرات کارشناسان و متخصصان بهره میگیریم و از طرحهای متنوع و علمی استفاده خواهیم کرد؛ در این زمینه امیدواریم با همکاری همگانی، دریاچه ارومیه دوباره زنده شود.
رحمانی با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه موضوع یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است، افزود: باید از خسارات سنگین و جبرانناپذیر آینده جلوگیری شود؛ در این راستا، نیازمند یک نهضت مردمی گسترده در استان هستیم.
مردم با کاهش مصرف آب در زمینه احیای دریاچه ارومیه همکاری کنند
دبیرکارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه هزینه احیای دریاچه ارومیه تنها بر عهده دولت نیست، گفت: مردم نیز باید با کاهش مصرف آب در این مسیر همکاری کنند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.
رحمانی افزود: مردم باید به دولت اعتماد کرده و در مسیر احیای دریاچه ارومیه همراه و همدل باشند؛ شخص رئیسجمهور توجه ویژهای به احیای دریاچه ارومیه دارند و لازم است برای تحقق این هدف، همه بخشها و دستگاهها بهصورت هماهنگ و بسیجشده عمل کنند.
وی یادآور شد: رسانهها، بهویژه صداوسیما، نقش مهمی در آگاهسازی و همراه کردن مردم دارند؛ انتظار میرود با اطلاعرسانی دقیق و مستمر، مردم را پای کار بیاورند تا همه در کنار دولت برای نجات دریاچه ارومیه تلاش کنند.
رحمانی تاکید کرد: از اقدامات و تجربههای گذشته باید درس بگیریم؛ در کنار برنامههای سختافزاری، برنامههای نرمافزاری از جمله تغییر الگوی کشت، استفاده از روشهای نوین آبیاری در کشاورزی و افزایش بهرهوری مصرف آب نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
تخلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه صحت ندارد
استاندار آذربایجان غربی افزود: بخشی از اخبار منتشر شده در فضای مجازی ممکن است از سر دلسوزی باشد، اما گاه اطلاعات نادرستی در آنها دیده میشود؛ ایستگاههای هواشناسی بهطور مستمر شرایط اقلیمی دریاچه ارومیه را رصد میکنند و براساس اعلام رسمی، تاکنون هیچگونه پدیده گردوغبار ناشی از دریاچه گزارش نشده است.
رحمانی گفت: همچنین هیچ روستایی در اطراف دریاچه ارومیه تخلیه نشده و اخبار منتشر شده در این زمینه صحت ندارد؛ از دلسوزان و دغدغهمندان درخواست میشود از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
وی اضافه کرد:برخی از خبرهای منتشر شده در فضای مجازی منبع رسمی ندارد؛ بنابراین ضروری است رسانههای معتبر، بهویژه صداوسیما، اطلاعات دقیق و مستند را در اختیار مردم قرار دهند تا موجب نگرانی و دغدغه بیمورد در جامعه نشود.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در بخش دیگری از این گفتگوی خبری با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون انجام شده، خروجی قابلتوجهی نداشته است؛ بنابراین باید از گذشته درس بگیریم و در طرحها بازنگری کنیم، افزود: چندین دریاچه در دنیا وجود داشتهاند که خشک شده بودند، اما با اجرای برنامههایی برای احیای آنها، نتایج مثبتی حاصل شده است؛ ما نیز در حال بررسی روند احیای دریاچه ارومیه هستیم تا از تجربیات مشابه بهره گیریم.
مصرف آب در آذربایجان غربی بیشتر از میزان آورده آبی است
رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر، مصرف آب در استان بسیار بیشتر از میزان آورده آبی است؛ بنابراین مردم باید در کاهش مصرف آب مشارکت جدی و مؤثری داشته باشند، گفت: در راستای سیاستگذاریهای کلان برای توسعه پایدار آذربایجانغربی، ستادهای مختلفی از جمله ستاد عالی توسعه سرمایهگذاری، ستاد فرصتهای مرزی، ستاد احیای دریاچه ارومیه و ستاد توسعه فناوری استان تشکیل شدهاند.
وی با اشاره به اینکه هدف از این اقدام، همافزایی ظرفیتها و برنامهریزی منسجم برای رشد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی استان است، ادامه داد: همچنین شورای راهبردی احیای دریاچه ارومیه با حضور جمعی از مسئولان ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته کشور تشکیل شده است تا با بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی، مسیر نجات این پهنه آبی حیاتی را ترسیم کند.
استاندار آذربایجان غربی گفت: جلسات این شورا بهصورت مستمر برگزار میشود و تمرکز آن بر جمعآوری و استفاده از نظرات نخبگان علمی و اجرایی کشور برای احیای دریاچه ارومیه است.
سالانه ۲۸ سانتیمتر سطح آب دریاچه ارومیه کاهش می یابد
رحمانی با بیان اینکه براساس گزارشهای کارشناسی، روند خشکی دریاچه ارومیه از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و این دریاچه سالانه بهطور میانگین حدود ۲۸ سانتیمتر کاهش سطح آب را تجربه کرده است، افزود: از سال ۱۳۸۴ به بعد، سرعت خشکی دریاچه به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ تاکنون، دریاچه با شتاب بیشتری از وضعیت طبیعی خود خارج شده است؛ بهگونهای که افزایش تبخیر، توسعه سطح زیرکشت و حفر چاههای متعدد، از عوامل مؤثر در تشدید بحران به شمار میروند.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: کارشناسان تأکید دارند که پایش مداوم روند خشکی دریاچه ارومیه و ارزیابی دقیق اثر اقدامات احیایی، از اولویتهای اصلی برای بازگرداندن حیات به این اکوسیستم ارزشمند محسوب میشود.
