مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در مدیریت شهری در نیمه دوم سال، دو مفهوم استقبال از مهر و استقبال از بهار به صورت جدی دنبال شد و مترو تهران نیز به ویژه برای مهر که تعداد مسافران افزایش یافت، برنامه‌هایی اجرایی کرد. در این ایام افزایش مسافر ناشی از بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و حضور خانواده‌ها در ساعات مشخص است که مترو باید به خوبی پاسخگوی آن باشد.

وی در ادامه درباره وضعیت ناوگان مترو توضیح داد: ما در سال‌های اخیر به اندازه توسعه خطوط، موفق به افزایش ناوگان نشده‌ایم اما اکنون دو قرارداد مهم داریم؛ یکی داخلی‌سازی واگن‌ها که به زودی دو رام قطار جدید به ناوگان اضافه می‌کند و دیگری قرارداد با مجموعه خارجی که تا پایان سال اولین رام قطار آن به ناوگان تهران می‌پیوندد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تاکید کرد: هدف ما سفر ایمن، آرام و سر وقت است. ظرفیت فعلی مترو به گونه‌ای است که محدودیت استفاده وجود ندارد و در ساعات غیرپیک، ظرفیت خالی زیادی وجود دارد. مردم گاهی تصور می‌کنند مترو همیشه شلوغ است، ولی اساساً مترو به عنوان یک سامانه انبوه بر اگر شلوغ نباشد یعنی استفاده تام و کاملی از سرمایه گذاری که مدیریت شهری با منابع مردم انجام داده نشده است؛ به معنای دیگر اگر مترو در تمام ساعات شلوغ باشد، نشان‌دهنده بهره‌برداری کامل از سرمایه‌گذاری مدیریت شهری است.

سرفاصله حرکت قطارها

لطفی افزود: سرفاصله حرکت قطارها در خطوط ۱ تا ۴ در حدود ۵ دقیقه و در خط ۵ که به سمت کرج می‌رود، با قطار اکسپرس سریع و بدون توقف است. در خطوط ۶ و ۷ به دلیل محدودیت ناوگان، فواصل حرکت حدود ۱۵ دقیقه بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اکنون به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه همچنین اعلام کرد: در آینده نزدیک برنامه‌ای اجرایی می‌شود که زمان تقریبی رسیدن قطار بعدی روی سکوها نمایش داده شود تا مردم آرامش بیشتری داشته باشند و از انتظار طولانی و حس نادرست دیر آمدن قطارها کاسته شود. این موضوع همچنین به برنامه‌ریزی بهتر مسافران کمک می‌کند تا در صورت نیاز از سایر وسایل حمل و نقل استفاده کنند.

میزان تردد مسافران روزانه مترو

وی درباره میزان تردد روزانه مسافران توضیح داد: به طور میانگین روزانه حدود دو میلیون نفر از مترو تهران استفاده می‌کنند که این عدد بیشتر از جمعیت ۱۷ استان کشور است یعنی ۱۷ استان کشور از ۳۱ استان، جمعیتش از ۲ میلیون نفر کمتر است و این نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت مترو تهران است.

لطفی در پایان تاکید کرد: هدف ما ارتقای تجربه مسافر در مترو از طریق افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات است تا هم ترافیک و هم آلودگی هوا کاهش یابد و مردم سفر راحت‌تری داشته باشند.