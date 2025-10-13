محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت روان انجام شده است. هم‌اکنون اکثر داروهای مرتبط تحت پوشش بیمه قرار دارند و ویزیت روانپزشک و پزشک نیز بیمه‌ای شده است. با این حال، خدمات روان‌درمانی هنوز به طور کامل تحت پوشش بیمه نیستند.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه‌های موجود، خدمات روان‌درمانی که به مراکز بهداشتی مرتبط است، فعلاً تنها در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش قرار گرفته که این گام اولیه خوبی محسوب می‌شود، اما نیازمند توسعه و گسترش بیشتر در آینده است.تعرفه‌های خدمات روان‌درمانی باید به گونه‌ای تنظیم شود که بار مالی زیادی بر دوش مردم نباشد و در عین حال امکان ارائه خدمات مناسب و درمانگرانه به بیماران فراهم شود.

اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و پیش از فرزندآوری

شالبافان به تأثیر مثبت مشاوره‌های پیش از ازدواج و پیش از فرزندآوری بر استحکام خانواده اشاره کرد و گفت: این مشاوره‌ها اگر با ساختارمند و با انگیزه واقعی از سوی ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات انجام شود، می‌تواند به شکل قابل توجهی به سلامت روانی و تقویت بنیان خانواده کمک کند.

وی افزود: این خدمات نباید صرفاً برای دریافت مجوز یا انجام تشریفات باشد، بلکه باید آگاه‌سازی جامعه درباره مزایای واقعی آن‌ها افزایش یابد تا درصد بیشتری از افراد مایل به استفاده از این خدمات شوند؛ علاوه بر این مشاوره‌های مرتبط با پرنتینگ (فرزندپروری) در دوره‌های قبل از تولد فرزند و در دوران رشد او، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از خانواده‌ها و کاهش مشکلات روانی و اجتماعی ایفا کند.

چالش‌های تعرفه و نظارت در حوزه خدمات روانشناسی

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت همچنین به هزینه‌های بالای برخی کلینیک‌های روانشناسی اشاره کرد و گفت: تعرفه‌ها هر سال توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین و اعلام می‌شود و باید به دقت رعایت شود. همچنین، نظارت بر عملکرد مراکز و افراد ارائه‌دهنده خدمات روانشناسی باید دقیق و مستمر باشد. در این زمینه، سازمان نظام روانشناسی و وزارت بهداشت هر یک به عنوان نهادهای مسئول، باید بر رعایت تعرفه‌ها و کیفیت خدمات نظارت کنند.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که برخی افراد معتقد باشند تعرفه‌های فعلی ناکافی است یا باید پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی افزایش یابد، این موارد قابل بررسی تخصصی و کارشناسی است. با این حال، هیچ‌کس حق ندارد بدون رعایت تعرفه‌ها و خارج از طرح‌های مصوب به ارائه خدمات اقدام کند.