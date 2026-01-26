به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اصلاح و کارآمدسازی نظام یارانه ای، با بیان اینکه هماکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام در استان پرورش مییابد که از این تعداد، یک میلیون و ۵۰ هزار رأس دام سبک و ۱۵۰ هزار رأس دام سنگین است، گفت: واحدهای پرورش دام و طیور از جمله بخشهایی هستند که بیشترین تأثیر را از اجرای طرح اصلاح و کارآمدسازی نظام یارانهای کشور پذیرفتهاند و از همین رو حمایت مستمر، هدفمند و بههنگام از این واحدها، برای جلوگیری از بروز وقفه در تولید، امری ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی تولید در تأمین امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات ایجادشده در نظام تأمین نهادهها، انتظار میرود با تأمین مالی انجامشده از سوی بانک کشاورزی استان زنجان و همچنین اجرای طرح تولید قراردادی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، روند تولید در واحدهای مرغداری و دامداری استان بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به آغاز اجرای طرح تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای پرورش دام و طیور، افزود: این طرح در چارچوب برنامه اصلاح و کارآمدسازی یارانهها و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، پس از آزادسازی نرخ ارز برای تأمین نهادههای دامی، در حال اجراست و نقش مهمی در پایداری تولید ایفا میکند.
کرامتی با بیان اینکه تولیدکنندگان، بهویژه در بخش کشاورزی، نقش کلیدی و تعیینکنندهای در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، گفت: استمرار این نقش مهم، نیازمند افزایش بهرهوری، مدیریت هوشمند منابع، استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی و تلاش مضاعف در تمامی سطوح تولید است.
وی همچنین به برگزاری مستمر جلسات کارگروه اصلاح و کارآمدسازی نظام یارانهای در استان اشاره کرد و افزود: این جلسات بهصورت روزانه و با هدف تسهیل و تسریع در اجرای این نظام، ساماندهی تأمین و توزیع کالاهای اساسی و بهرهگیری از تجربیات، دیدگاهها و پیشنهادهای تولیدکنندگان، در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری بخش کشاورزی برگزار میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: استان زنجان با برخورداری از ظرفیتهای مناسب در حوزه دام و طیور، توان بالایی در تولید فراوردههای دامی دارد و با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، میتوان نقش این استان را در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت کرد.
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