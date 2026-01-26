به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق صبح دوشنبه در گردهمایی فعالان عرصه مهدویت فارس، رستگاری را بزرگ‌ترین دستاورد زندگی دانست و گفت: خداوند راهنمایی‌هایی ارائه کرده که برای رسیدن به این جایگاه باید آن‌ها را جدی گرفت.

وی ادامه داد: برای رسیدن به رستگاری، باید معارف الهی را ترویج کنیم و از اولیای الهی پیروی کنیم و در این مسیر ثابت قدم بمانیم، قرآن کریم مومنان واقعی را کسانی معرفی می‌کند که خدا را معیار همه کارهای خود قرار می‌دهند و رضایت او برایشان در اولویت است.

مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس با اشاره به مفهوم هجرت و تلاش در مسیر الهی گفت: حرکت و تلاش، حتی اگر کوچک باشد، نزد خداوند ارزشمند است؛ همه می‌توانند سهم خود را در راه خدا ادا کنند؛ کسانی که دارایی دارند با مال خود، و آن‌هایی که ندارند با جان، زمان، کلام و توانایی‌هایشان.

حجت الاسلام حدائق گفت: رستگاران واقعی کسانی هستند که از تمام فرصت‌ها و توانمندی‌هایی که خدا در اختیارشان گذاشته، نهایت استفاده را می‌کنند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) افزود: ما مسئول انجام وظیفه هستیم، نتیجه کار به ما مربوط نیست و متأسفانه امروز برخی از متدینان بیشتر درگیر نتیجه‌اند و نه انجام درست وظیفه.

مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس با درس گرفتن از عاشورا تصریح کرد: عمل به تکلیف، مهم‌ترین درس عاشورا است. اگر وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم، خداوند نتیجه آن را خواهد داد. هیچ قدم کوچک در مسیر هدایت و خدمت به خداوند نادیده نمی‌ماند و هر تلاشی پاداش خود را دارد.