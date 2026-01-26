  1. استانها
  2. فارس
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

حدائق: راه رستگاری با تلاش و عمل هموار می‌شود

حدائق: راه رستگاری با تلاش و عمل هموار می‌شود

شیراز- مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس گفت: رسیدن به رستگاری بزرگ‌ترین دستاورد زندگی است و هر تلاشی، حتی کوچک، در راه خدا نزد او ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق صبح دوشنبه در گردهمایی فعالان عرصه مهدویت فارس، رستگاری را بزرگ‌ترین دستاورد زندگی دانست و گفت: خداوند راهنمایی‌هایی ارائه کرده که برای رسیدن به این جایگاه باید آن‌ها را جدی گرفت.

وی ادامه داد: برای رسیدن به رستگاری، باید معارف الهی را ترویج کنیم و از اولیای الهی پیروی کنیم و در این مسیر ثابت قدم بمانیم، قرآن کریم مومنان واقعی را کسانی معرفی می‌کند که خدا را معیار همه کارهای خود قرار می‌دهند و رضایت او برایشان در اولویت است.

مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس با اشاره به مفهوم هجرت و تلاش در مسیر الهی گفت: حرکت و تلاش، حتی اگر کوچک باشد، نزد خداوند ارزشمند است؛ همه می‌توانند سهم خود را در راه خدا ادا کنند؛ کسانی که دارایی دارند با مال خود، و آن‌هایی که ندارند با جان، زمان، کلام و توانایی‌هایشان.

حجت الاسلام حدائق گفت: رستگاران واقعی کسانی هستند که از تمام فرصت‌ها و توانمندی‌هایی که خدا در اختیارشان گذاشته، نهایت استفاده را می‌کنند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) افزود: ما مسئول انجام وظیفه هستیم، نتیجه کار به ما مربوط نیست و متأسفانه امروز برخی از متدینان بیشتر درگیر نتیجه‌اند و نه انجام درست وظیفه.

مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس با درس گرفتن از عاشورا تصریح کرد: عمل به تکلیف، مهم‌ترین درس عاشورا است. اگر وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم، خداوند نتیجه آن را خواهد داد. هیچ قدم کوچک در مسیر هدایت و خدمت به خداوند نادیده نمی‌ماند و هر تلاشی پاداش خود را دارد.

کد مطلب 6731916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها