به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشست با مشاوران نسل z این شورا با اشاره به نقش جوانان در مدیریت کشور، گفت: هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد و جانشین پروری روندی است که در یک شب اتفاق نمی‌افتد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تشکر و سپاس از همه افرادی که انتقاد دارند، خاطرنشان کرد: یک انتصابی صورت گرفت و واکنش‌ها نسبت به این موضوع بسیار زیاد بود و بسیاری تمجید و بسیاری انتقاد و تعدادی نیز تخریب کردند که بنده از همه این افراد تشکر می‌کنم و دست همگی را به گرمی می‌فشارم و این واکنش‌ها نشان داد جامعه به نسل z و جوان اهمیت قائل است و همین موضوع باعث شد یک نفر مشاور نسل z به ۱۵ نفر برسد و امیدوارم این جمع با حضور علاقه‌مندان و نخبگان جوان بزرگ‌تر شود.

وی در ادامه اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه شورای اطلاع رسانی توجه و استفاده از نسل جوان به عنوان آینده ایران است و همین که جامعه به نسل z توجه می‌کند نشان از تشخیص درست در همکاری و مشارکت با این نسل است و درهای گفت‌وگو و استفاده از نسل جوان در دولت باز است و ما باید مسیر گفت‌وگو را برای حل مسائل کشور باز نگه داریم.

در ادامه جلسه اعضا حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مشکلات کشور، دغدغه‌های نسل جوان و پیشنهادات برای بهبود رابطه دولت و نسل z پرداختند و تحلیل‌های خود از وضعیت جامعه، رسانه‌ها و نحوه تعامل و مشارکت ارائه کردند و با تاکید بر صرفاً نمایشی نبودن استفاده از نسل جدید درخواست ادامه دار بودن این فضای گفتگو و عملی شدن و پیگیری پیشنهادات را داشتند.

درپایان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با تمجید از نقطه نظرات حاضران بر ادامه دار بودن جلسات به صورت هفتگی با دستور جلسات مشخص و پیگیری موارد مطرح شده در جلسه توسط اعضای کارگروه تاکید کرد.

شایان ذکر است، اعضای شورای مشاورین نسل z شورای اطلاع رسانی دولت عبارتند از :

۱- نگار پیوسته دانش آموز پژوهشگر و دارنده مدال طلا جهانی المپیاد بیوتکنولوژی

۲- هما عادل آذر کارآفرین و دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

۳- فاطمه الزهرا جامی فعال رسانه‌ای و دانشجوی روابط‌عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

۴- یونس خسروبیگی فعال محیط زیستی و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

۵- مانی جهانپور فعال فرهنگی و دانشجوی حقوق دانشگاه علوم تحقیقات

۶- سجاد کاشانی فعال رسانه‌ای و دانشجوی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی

۷- دانیال اباذری فعال سیاسی و دانشجوی دامپزشکی دانشگاه تهران

۸- یوسف مذنب فعال رسانه‌ای و دانشجوی علوم ارتباطات تهران مرکز

۹- علیرضا بابامراد فعال فرهنگی و دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

۱۰- کیان نوروزی کارآفرین و دانشجوی مدیریت کسب و کار

۱۱- عرشیا معینی فعال دانشجویی و دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۱۲- امیررضا احمدی کارآفرین و دانشجوی مدیریت دولتی

۱۳- امیرحسین ابراهیمی فعال سیاسی و دانشجوی مسائل ایران دانشگاه تهران

۱۴- محمدحسین خانی فعال دانشجویی و دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج