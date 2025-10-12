کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه به زیر ۱۰ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با بیان اینکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کرمانشاه بهبود یافته‌اند، اظهار کرد: نرخ بیکاری استان برای دومین فصل پیاپی در تابستان امسال تک‌رقمی شد و به عدد ۹.۸ درصد رسید.

وی این موفقیت را حاصل تلاش همه دستگاه‌ها، بانک‌ها و همکاری مؤثر بخش خصوصی دانست و افزود: برای تداوم این روند باید از بخش خصوصی در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و سایر بخش‌ها حمایت بیشتری صورت گیرد تا شاهد خبرهای مطلوب‌تری از وضعیت اقتصادی استان باشیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به بهبود چشمگیر شاخص‌های اقتصادی گفت: هرچند پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما به وضعیت فعلی قانع نیستیم و برای ارتقای هر چه بیشتر شاخص‌ها تلاش خواهیم کرد.

وی از بهبود جایگاه کرمانشاه در زمینه نرخ تورم خبر داد و بیان کرد: شرایط استان از نظر نرخ تورم مطلوب‌تر شده و به تبع آن شاخص فلاکت نیز کاهش یافته است. بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون فلاکت، تورم و بیکاری که در گذشته وضعیت مناسبی نداشتند، اکنون بهبود قابل توجهی یافته‌اند و استان در اغلب آن‌ها پنج تا شش پله ارتقا داشته است.

حبیبی افزود: کرمانشاه هم‌اکنون در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه هشتم کشور قرار دارد که موقعیت مناسبی است و باید با حفظ این روند، مسیر توسعه اقتصادی ادامه یابد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تمرکز جدی بر احیای واحدهای راکد اظهار کرد: احداث واحدهای صنعتی جدید زمان‌بر و پرهزینه است، اما احیای واحدهای راکد با هزینه کمتر و در مدت کوتاه‌تری می‌تواند اشتغال‌زایی مؤثری ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۸ همتی در پروژه احداث کارخانه لاستیک‌سازی کرمانشاه گفت: همه بخش‌ها باید برای تسریع در آغاز عملیات اجرایی این پروژه همکاری لازم را داشته باشند تا این طرح هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

استاندار کرمانشاه خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به‌ویژه تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور شد و تأکید کرد: پیشرفت پایین طرح‌ها نباید مانع پرداخت تسهیلات شود. اولویت پرداخت تسهیلات با طرح‌هایی است که حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما طرح‌های کمتر از این میزان نیز نباید از حمایت مالی محروم بمانند.

وی با اشاره به لزوم افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود سقف اختیارات بانک‌ها تا ۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا بتوانند نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایفا کنند.

حبیبی همچنین از برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کرمانشاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه شرکت‌هایی از داخل و خارج استان حضور دارند و لازم است دستگاه‌های اجرایی با حضوری پررنگ و فعال، ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان را معرفی کنند.

وی افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سایر نهادهای اقتصادی باید نقش جدی‌تری در برگزاری این رویداد داشته باشند، زیرا این نمایشگاه ویترینی از توان تولید و صادرات کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه در پایان از پیگیری برای امهال تسهیلات زلزله‌زدگان آبان ۱۳۹۶ خبر داد و اظهار کرد: امهال این تسهیلات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌ها ابلاغ شده و انتظار می‌رود بانک‌ها نهایت همکاری را برای حمایت از مردم آسیب‌دیده به‌عمل آورند. وی افزود: هفت بانک در استان مشمول این ابلاغیه هستند و باید با همراهی کامل در کاهش فشارهای مالی ناشی از زلزله نقش‌آفرینی کنند.